На Пасху общественный транспорт в Гомеле будет работать до 3:30 ночи

Гомельский горисполком издал распоряжение продлить работу ряда автобусных и троллейбусных маршрутов в ночь с 7 на 8 апреля до 3 часов 30 минут.

До данного времени будут ходить автобусы № 1 «Вокзал — микрорайон Любенский», № 12 «Улица Маневича — улица Жемчужная», № 20 «Медгородок — Старая Волотова», № 35 «Вокзал — микрорайон Южный», а также троллейбусы № 10 «Вокзал — завод самоходных комбайнов», № 16 «Вокзал — микрорайон Клёнковский» и № 20 «Гидропривод — Солнечная».

Для желающих приехать в собор святых Петра и Павла на личном транспорте до 4 часов утра 8 апреля на площади В. И. Ленина будет организована временная парковка.

В преддверии Радоницы

Накануне Радоницы с 5 по 14 апреля будет организована работа автобусов городских маршрутов № 23 «Проспект Речицкий — Осовцы» и № 46 «Проспект Речицкий — кладбище Рандовское», а также пригородных маршрутов «Кристалл — кладбище Южное», «Проспект Речицкий — кладбище Стукачёвское» в будние дни. 7, 8, 14, 15, 16 апреля количество автобусов на этих маршрутах увеличат.