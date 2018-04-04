Активиста Юрия Рубцова, который попросил политического убежища в Германии, вызывают в Гомельский городской отдел СК

Общественного активиста из Гомеля Юрия Рубцова, который уже два с половиной года находится в Германии и попросил в этой стране политического убежища, вызвали в Гомельский городской отдел Следственного комитета. Повестку по месту жительства активиста в Гомеле обнаружил его сын Виктор Рубцов.

Юрий Рубцов не знает о причинах вызова в СК, но предполагает, что в правоохранительной структуре его «не ждет ничего хорошего». «Я могу только предполагать. Возможно, на меня возбудили уголовное дело за уклонение от надзора — после так называемого помилования Александром Лукашенко я, когда уехал в Германию, нарушил надзор», — сказал БелаПАН Юрий Рубцов.

Он уверен, что в Беларусь ему возвращаться в таких условиях нежелательно. «Не только мне не желательно возвращаться, а вообще всем опасно находиться там, когда посадить могут любого, а суды прислушиваются только к показаниям милиционеров», — заметил Рубцов.

В 2015 году Рубцов попросил политическое убежище в Германии, но в 2017 году получил отказ от немецких властей. Сейчас активист подал апелляцию на данное решение и ждет судебного рассмотрения. «Десять месяцев я живу в ожидании. Проблема в том, что в Германии многие просто не верят, что в Беларуси могут происходить такие вещи — как то, что меня здесь посадили в тюрьму. В Германии настолько привыкли к закону и порядку, что не могут понять нашей действительности, что такое может быть. Но все равно я благодарен этой стране, которая на два с половиной года приютила меня — на родине я уже точно сидел бы в тюрьме», — добавил Рубцов.

Гомельский активист стал известен после того, как неоднократно приезжал в Минск на уличные акции оппозиции с надписью на майке с надписью «Лукашенко, уходи!». В 2014 году он был приговорен к двум годам «химии» за уклонение от отбывания наказания в спецкомендатуре деревни Куплин, куда он был направлен ранее на 1,5 года за «оскорбление судьи». В заключении Юрий Рубцов держал многодневную голодовку и был освобожден перед выборами 2015 года по указу Лукашенко.

Отбывая наказание, Рубцов отказывался работать и держал голодовку. Он сделал себе на груди татуировку «Лукашенко, уходи», которую продемонстрировал суду в ходе слушаний, обнажившись по пояс.