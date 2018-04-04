Гомельские дорожники уже несколько раз «латают» дорогу, но толку нет. Не помогло и предписание от ГАИ

Гомельчанин неоднократно жаловался на состояние дорог по улице 9-я иногородняя. Он направлял заявления в ГАИ с просьбой разобраться. После третьего заявления пришел ответ: Дорожники будут наказаны.

Юрий Валуев снял на видео мастер-класс по укладке дорог от сотрудников КУП «ГГДСРТ»: как видно, дорожники не перетруждаются и бросают смесь прямо через дорогу.

В ГАИ согласились, что дорога после ямочного ремонта далека от идеала. Они пообещали привлечь виновную сторону к административной ответственности и выдали предписание на проведение ремонтных работ до 4 апреля, то есть до сегодняшнего дня.





Но, по-видимому, наказание дорожников не пугает. Юрий рассказал, как обстояли дела далее:

— Через 2 дня снова приехали и залатали 5-8 ямок и все. Даже там, где латали остались большие ямы!!!

Чтобы не быть голословным, гомельчанин сфотографировал результат последний работ. По состоянию на 3 апреля, ямы и выбоины так никуда и делись.









Сотрудники КУП «ГГДСРТ» хоть и были наказаны, но данный урок их так ничему и не научил. Наказание наказанием, а воз и ныне там.