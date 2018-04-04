В Гомельском районе отмечают рост заболеваемости ОРИ, но карантин пока не введен

В Гомельском районе увеличилось количество обращений за медицинской помощью по поводу острых респираторных инфекций (ОРИ), сообщила газете «Маяк» врач-эпидемиолог Гомельского районного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Браим.

В сравнении с показателями прошлого года заболеваемость среди детского и взрослого населения выросла, однако пока эпидемический порог ОРИ не был превышен. Территориально рост заболеваемости регистрируется на всех участках Гомельского района. Наиболее подверженным контингентом являются дети до 18 лет, в том числе дети в возрасте от 5 до 14 (53,6%). Высокие показатели регистрируются и среди детей организованных коллективов.

В целях своевременного введения санитарно-противоэпидемических мероприятий и принятия решения о приостановления образовательного процесса, врачами-эпидемиологами совместно с медицинскими работниками проводится ежедневный мониторинг посещаемости учащихся в учреждениях образования, однако процент отсутствующих по причинам ОРИ пока не превышает контрольный уровень.

Напомним также, что в Гомельском районе зафиксировано несколько случаев кори. Новых комментариев Минздрава об эпидемиологолической обстановке в регионе пока не поступает. Между тем, вчера в агрогородке Урицкое были отменены празднования в честь Дня единения народов Беларуси и России. Причины отмены мероприятия не называются.