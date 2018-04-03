На Радуницу попасть на кладбище в зоне отчуждения и отселения можно будет без пропуска

На Радуницу посетить кладбища, находящиеся в зоне отчуждения и отселения, можно будет без пропусков с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. Об этом sb.by сообщили в Администрация зон отчуждения и отселения МЧС.

«Подобный порядок пребывания будет действовать в период с 15 по 17 апреля 2018 года, а также дополнительно 14 апреля на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов и 8 апреля на территории Ветковского района Гомельской области», — добавили в Администрация зон отчуждения и отселения.

Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено с 9 до 17 часов.

Белорусам и иностранным гражданам для посещения кладбищ в указанные дни необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство в случае передвижения на нем.

В Администрация зон отчуждения и отселения обратили внимание на необходимость соблюдения элементарных правил защиты от радиации:

при проведении работ по благоустройству могил необходимо применять простейшие средства защиты — марлевые повязки, перчатки;

по окончании работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой.

Находясь на территории радиоактивного загрязнения запрещается:

отклоняться от маршрута движения;

разводить костры, поджигать траву и растительность, сжигать мусор.

Кроме того, рекомендуется уделять особое внимание детям, которые должны постоянно находиться в поле зрения взрослых.

Въезд на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника должен производиться только через контрольно-пропускные пункты по пути следования. При выезде с территории заповедника будет производиться радиационный контроль.