В Гомеле 74-летняя целительница по «секретной методике» лечила клиентов через интернет — легче никому не стало

Гомельская пенсионерка решила обеспечить себе безбездную старость: через известный сайт объявлений она предлагала исцелить от любых болезней. На удочку попались около десяти человек.

Житель Витебска долгое время не мог избавиться от головных болей, возникших после полученной травмы. За помощью он обратился к 76-летней целительнице, которая тут же выставила ему счет — 50 рублей. Но этим не ограничилось: мужчине пришлось заплатить и во второй раз, и в третий, и в четвертый, а боли все не проходили. Только тогда он понял, что его кинули.

Пенсионерку нашли быстро, однако та вины своей не признала, якобы и в церкви молилась, и свечки ставила, и молилась активно — в общем делала все, согласно секретной методике, которую разглашать, увы, никак нельзя.

Выяснилось, что счет пенсионерки регулярно пополнялся: бывало люди перечисляли по несколько десятков рублей, но были случаи, когда за свое исцеление больные отдавали по тысяче и больше. На сегодняшний день практически все пострадавшие установлены: их около десяти человек, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

В отношении лже-целительницы возбуждено уголовное дело, пенсионерке светит срок до четырех лет.