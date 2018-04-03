В Гомеле супружеская пара за насилие в отношении милиционера получила три года «химии», амнистия им не светит

Супружеская пара оказалась под «домашним арестом» за насилие в отношении сотрудника ОВД. Мужчине дали три года, его жена — так же оказалась под замком. В Гомеле прошло заседание комиссии по условно-досрочному освобождению, однака паре не повезло: снисхождения никто из них так и неполучил.

Примечательно, что пострадавший милиционер претензий не имеет. Более того, он даже попросил избавить виновного от наказания, сообщает газета «Гомельские ведомости». Однако комиссия оказалась глуха к просьбам о помощи и отказала супругам в досрочном освобождении.

Осужденным придется по-прежнему во всем себя ограничивать: им нельзя надолго уходить из дому, употреблять спиртное и отсутствовать дома по ночам.