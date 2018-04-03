В ожидании паводка. Сож прибавляет более метра в сутки

В течение нескольких последних недель нас пугали заходом воды на подворья Монастырька. Однако потом информировать о ситуации перестали. Не понятно, паводок всё-таки будет или на этот раз пронесёт? И что делать, если вода подойдёт к строениям?

Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает только, что в Гомельской области прогнозируется высокий подъём уровня воды. Интерактивная карта на официальном сайте ведомства подтопления в Гомельском районе не отражает и не прогнозирует.

Гидрологи Белгидромета дают более конкретную информацию: вчера на Соже в районе Гомеля полностью вскрылся лёд. Уровень воды в реке повышается с интенсивностью до 126 см в сутки. На отдельных участках превышены уровни выхода воды на пойму. Угрожает ли эта ситуация Монастырьку, не уточняется.

Спасатели рекомендуют не дожидаться, когда вода начнёт поступать в дома и хозяйственные постройки, расположенные на подворьях. Каждому работоспособному человеку необходимо сделать следующее:

— определите, где может появиться вода, по какому направлению она может пойти;

— территорию очистите от снега и льда. Лёд, который мешает проходить воде, следует разбить;

— очистите дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму;

— если вы имеете личные плавсредства, заранее их подготовьте;

— заблаговременно договоритесь с родственниками, знакомыми о проживании на период паводка;

— перенесите ценные предметы и вещи на верхние этажи зданий, чердаки и крышу;

— сложите личные документы в непромокаемый пакет, подготовьте аптечку, деньги, тёплую одежду, обувь, трёхдневный запас продуктов, питьевой воды;

— при угрозе затопления дома отключите газ, электричество, погасите огонь в печах;

— отвяжите от привязи домашних животных.

В случае внезапного наводнения:

— как можно быстрее займите ближайшее возвышенное место — верхний этаж здания, чердак, крышу дома;

— примите меры, позволяющие спасателям вас обнаружить: звонок по сотовому телефону, звуковые сигналы или сигналы белым и цветным полотнищами, фонариком в тёмное время суток;

— самостоятельную эвакуацию с использованием плавсредств проводить только в случаях угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости оказания неотложной помощи пострадавшим;

— оказавшись в воде, сбросьте с себя тяжёлую одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами и ждите помощи.