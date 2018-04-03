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В Гомеле «Пежо» провалился на 4,5 метра прямо в гараже

  • 03 апреля 2018, 15:37
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Фотография под заголовком носит иллюстративный характер

Утром 2 апреля в гаражном кооперативе на улице Нововетреной легковой автомобиль провалился под землю в результате подмывания грунта.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели обрушившуюся кирпичную стену гаража и автомобиль в провале, сообщает МЧС. В месте проседания грунта на глубине 4,5 метра находится железобетонный канализационный коллектор диаметром 1,2 метра.

Фото – МЧС

Работники МЧС подняли гаражную кровлю, а работники «Водоканала» извлекли автомобиль при помощи спецтехники. После коммунальники занялись раскопками коллектора.

Во время происшествия никто не пострадал. Причина проседания грунта устанавливается.


gomel.today
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Места: Гомель (21982)

Метки: ЧП и ДТП (8)

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