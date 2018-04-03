Календарь мероприятий на весну для гомельчан от Бизнес-школы ИПМ!

Рады поприветствовать и поздравить всех наших друзей, а также будущих клиентов с приходом весны. Желаем хорошего настроения, достижения небывалых высот в профессиональной деятельности и приобретении полезных знаний.
Специально для Вас подготовлены особые курсы, которые подобраны
с учетом практических знаний и аккумулировали самое необходимое для
ведения, а так же развития успешного бизнеса. Итак, предлагаем
ознакомиться:
Программа для финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров
и экономистов. Только практика: все примеры и задачи из личного опыта
докладчиков, накопленного в самых разных отраслях (производство,
дистрибуция, розница, услуги).
Научитесь не только считать и собирать цифры, но и понимать собственника и выстраивать отношения с коллегами внутри организации!
О чём писать в социальных сетях? Как часто писать, в какое время
публиковать свои посты? Как писать, чтобы люди ждали продолжения? Как
сделать контент частью вашего личного бренда? Примеры-шаблоны контент-плана и матрицы контента- все это в рамках очередной встречи проекта SMART-ТВ в Гомеле!
SMART-ТВ — это серия мастер-классов на актуальные темы бизнеса, лидерства, маркетинга, мировых трендов от практикующих экспертов — преподавателей Бизнес-школы ИПМ. Проект дает возможность гомельчанам и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы! Живое общение зрителей-слушателей и спикеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт — все это ожидает вас на нашей встрече!
Создайте контент план для себя и своей компании!
Комплексная программа обучения руководителей отделов продаж
и их сотрудников. Гармоничный коллектив и довольные клиенты это уже 80
процентный залог успеха. Программа рассчитана на менеджеров, которые
хотят повысить квалификацию и выйти в ТОП’ы, специалистов торговли
и продаж. Приобретенные навыки будут полезны, не только
в профессиональной деятельности, но и в личных отношениях, помогут вести
семейный бизнес, при работе с близкими деловыми партнерами. Курсы
моделей построены исключительно на практике: все примеры и задачи
из личного опыта докладчиков, накопленного в самых разных отраслях
(производство, дистрибуция, розница, услуги). Пройдя обучение,
Вы получаете полезные знания и применяете их на практике, превращая
в готовые к использованию навыки, которые можно использовать прямо
сейчас.
Начало программы: 23 апреля (44 учебных часа, 4 модуля обучения):
Программа подбирается индивидуально, для экономии времени и средств
Вам необходимо выбрать количество модулей и направление обучения
по своему желанию.
Модуль 1: Телефонные переговоры: как продавать «вслепую»
За 12 часов Вы на практике научитесь:
1. Основам телефонных переговоров, вникните в особенности общения
с клиентами по телефону. Профессионально, планомерно и целенаправленно
продавать товар/услугу. Перестанете испытывать неловкость беря трубку
в руку и преодолеете стресс при «холодной» продаже.
2. Прорабатывать сопротивление клиента. Вырабатывать стратегию
и приемы получения расположения. Научитесь «чем заинтересовать» и «что
предложить» покупателю.
3. Понимать, как использовать свой голос и интонации на практике — Ваш единственный инструмент при работе по телефону.
4. Управлять разговором и занимать ведущую позицию при общении, освоите технику AIMDA.
5. Не «потерять» возможного клиента при завершении разговора.
Практика: Проработка общения и последующий видеоанализ «со стороны» помогут лучше понять и усовершенствовать свои навыки.
Модуль 2: Искусство договариваться — продажи при личной встрече.
За 16 часов Вы будете знать и уметь:
1. Устанавливать благоприятный контакт с клиентом при личном общении.
Ненавязчиво, но значимо присоединяться к уже идущему обсуждению.
2. Выявлять скрытые и явные потребности покупателя. Оценивать
возможности и переводить потребности в цели. Умению технически
«прощупать» третью сторону — конкурента.
3. Правильно аргументировать и презентовать товар или услугу.
Использовать не только сильные, но и слабые стороны своего товара как
преимущество. Разумно работать с ценой: не «продешевить» в ходе тендера
или предоставления скидки.
4. Спокойно выслушать возражения и предложить клиенту разумную
альтернативу, оставив его довольным. Выявлять ложные возражения, когда
клиент напрямую не говорит, что его не устраивает. Использовать технику
и определенный алгоритм уверенно и планомерно.
5. Заключать и эффективно закреплять промежуточные стадии продажи
услуг. Плавно переходить к следующим этапам продажи и умению завершить
сделку, укрепив клиента в решении заключить договор о сотрудничестве.
Практика: Практика ведения переговоров по ролям, с последующим видеоанализом и проработкой спорных моментов.
Модуль 3: «Разбор полетов», что делать если клиент недоволен
За 8 часов Вы поймете и научитесь:
1. Как изменить отношение своих подчиненных к недовольным клиентам,
и как самому на них спокойно реагировать. Основным моментам и особым
способам общения с недовольными клиентами.
2. Использовать специальную технику общения с недовольными клиентами.
Заранее предугадывать и предотвращать недовольство. Понимать, что
делать, если: клиент прав или не прав. Снижать эмоциональность, сводить
претензии к минимуму и благоприятно решить непростую ситуацию.
Практика: Отработка типичных ситуаций с недовольными клиентами,
помогает спокойно и без «нервов» развить технику общения
с недоброжелательными эмоциональными покупателями.
Мoдуль 4: Конфликт — менеджмент: искусство преодоления разногласий.
Стресс — менеджмент: как перестать волноваться и начать жить (работать)
За 8 часов Вы:
1. Профессионально и с накопленным практическим опытом, рассмотрите
анатомию конфликта и как им управлять. Поймете, что такое конфликт
и какова его суть. Разберетесь в причинах, видах конфликтных ситуаций
и как их предугадать.
2. Научитесь определять и работать со стрессом. Поймете, что стрессом
не является. Разберетесь с личным стрессом, его видами и способами
нейтрализации. Научитесь «улавливать» стресс у подчиненных или коллег
и эффективно руководить стрессовыми ситуациями.
3. Исследуете собственный стиль поведения в стрессовой ситуации,
когда она приводит к конфликту. Разовьете навыки бесконфликтного
общения, стратегию и способы решения любых конфликтных ситуаций.
Практика: Диагностика участниками собственного стиля поведения
в конфликте. Проверка на жизнеспособность собственных идей по нахождению
выхода из конфликтных ситуаций в ходе ролевых игр, работы над кейсами,
групповых дискуссий и упражнений.
4. Узнаете что такое стресс-менеджмент.
Изучите, как управлять личными эмоциональными состояниями
и использовать их для профессионального роста. Проанализируете систему
убеждений и ее связь со стрессом, найдете мысли, которые запускают
стрессовую реакцию.
5. Получите приемы психологической защиты и меры антистресс-саморегуляции для активного противодействия стрессу направленного на вас.
Практика: Техника «Торможение мыслей». Обучение релаксации по методу
Джейкобсона. Приемы визуализации для изменения собственных состояний.
Техники и методы работы с дыханием, для расслабления и концентрации. 4
полезных навыка, используя которые, вы всегда будете именно
в необходимом Вам на данный момент эмоциональном состоянии.
Прокачайте продающую функцию своей компании!
Построение корпоративной карты целей и показателей для компаний-участников
семинара, расчет переменной части (привязанной к коэффициенту
результативности), закрепление системы KPI в. должностных инструкциях
(ответственность + полномочия + отчётность + вознаграждение). Как
наименее болезненно внедрить систему KPI.
Постройте систему KPI в. своей компании!
Программа для собственников, генеральных директоров, топ-менеджеров, финансовых директоров, руководителей филиалов.
Финансовая конституция компании. EBITDA? FCF? EVA? ROI?…: на какие 3
цифры должен смотреть собственник. Оценка активов и обязательств
бизнеса. Внутренняя стоимость собственного капитала: как учесть все
риски, но не перегнуть палку. Платный капитал как «заменитель» для
системы контроля. Оптимальная структура капитала бизнеса. Какие функции
должны быть «внутри», а какие — «снаружи»? Бизнес без постоянных затрат.
Финансовая структура бизнеса: центры затрат, центры прибыли, центры
сервиса. Коммерциализация «дармоедов». Корректный расчет прибыльности
продуктов и клиентов: на чем мы зарабатываем и на чем теряем? Матрица «продукт-клиент». Финансовая сторона рацпредложений и предпринимательских инициатив. Оценка инвестиционных проектов. Финансовая модель бизнеса: стресс-тесты на устойчивость. Работа на рынке капитала: как нарядить «невесту»? Нюансы работы с инвесторами различных типов.
Как собственник ответьте для себя на вопрос: где мои деньги? Решите
ситуацию «прибыль есть, а денег нет». Оцените свое финансовое положение.
Все программы и встречи проходят в региональном офисе Бизнес-школы
ИПМ в Гомеле с использованием образовательной интерактивной
видеосистемы. Воспользуйтесь возможность пройти обучение в Гомеле
максимально качественно и без отрыва от работы!
Бизнес-школа ИПМ в Гомеле: г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля.
gomel@ipm.by
+375 (44) 762-29-21
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