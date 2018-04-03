Календарь мероприятий на весну для гомельчан от Бизнес-школы ИПМ!

Рады поприветствовать и поздравить всех наших друзей, а также будущих клиентов с приходом весны. Желаем хорошего настроения, достижения небывалых высот в профессиональной деятельности и приобретении полезных знаний.

Специально для Вас подготовлены особые курсы, которые подобраны с учетом практических знаний и аккумулировали самое необходимое для ведения, а так же развития успешного бизнеса. Итак, предлагаем ознакомиться:

12 апреля Управленческий учет: взять и сделать!





Программа для финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров и экономистов. Только практика: все примеры и задачи из личного опыта докладчиков, накопленного в самых разных отраслях (производство, дистрибуция, розница, услуги).

Научитесь не только считать и собирать цифры, но и понимать собственника и выстраивать отношения с коллегами внутри организации!





О чём писать в социальных сетях? Как часто писать, в какое время публиковать свои посты? Как писать, чтобы люди ждали продолжения? Как сделать контент частью вашего личного бренда? Примеры-шаблоны контент-плана и матрицы контента- все это в рамках очередной встречи проекта SMART-ТВ в Гомеле!

SMART-ТВ — это серия мастер-классов на актуальные темы бизнеса, лидерства, маркетинга, мировых трендов от практикующих экспертов — преподавателей Бизнес-школы ИПМ. Проект дает возможность гомельчанам и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы! Живое общение зрителей-слушателей и спикеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт — все это ожидает вас на нашей встрече!

Создайте контент план для себя и своей компании!





Комплексная программа обучения руководителей отделов продаж и их сотрудников. Гармоничный коллектив и довольные клиенты это уже 80 процентный залог успеха. Программа рассчитана на менеджеров, которые хотят повысить квалификацию и выйти в ТОП’ы, специалистов торговли и продаж. Приобретенные навыки будут полезны, не только в профессиональной деятельности, но и в личных отношениях, помогут вести семейный бизнес, при работе с близкими деловыми партнерами. Курсы моделей построены исключительно на практике: все примеры и задачи из личного опыта докладчиков, накопленного в самых разных отраслях (производство, дистрибуция, розница, услуги). Пройдя обучение, Вы получаете полезные знания и применяете их на практике, превращая в готовые к использованию навыки, которые можно использовать прямо сейчас.

Начало программы: 23 апреля (44 учебных часа, 4 модуля обучения):

Программа подбирается индивидуально, для экономии времени и средств Вам необходимо выбрать количество модулей и направление обучения по своему желанию.

Модуль 1: Телефонные переговоры: как продавать «вслепую»

За 12 часов Вы на практике научитесь:

1. Основам телефонных переговоров, вникните в особенности общения с клиентами по телефону. Профессионально, планомерно и целенаправленно продавать товар/услугу. Перестанете испытывать неловкость беря трубку в руку и преодолеете стресс при «холодной» продаже.

2. Прорабатывать сопротивление клиента. Вырабатывать стратегию и приемы получения расположения. Научитесь «чем заинтересовать» и «что предложить» покупателю.

3. Понимать, как использовать свой голос и интонации на практике — Ваш единственный инструмент при работе по телефону.

4. Управлять разговором и занимать ведущую позицию при общении, освоите технику AIMDA.

5. Не «потерять» возможного клиента при завершении разговора.

Практика: Проработка общения и последующий видеоанализ «со стороны» помогут лучше понять и усовершенствовать свои навыки.

Модуль 2: Искусство договариваться — продажи при личной встрече.

За 16 часов Вы будете знать и уметь:

1. Устанавливать благоприятный контакт с клиентом при личном общении. Ненавязчиво, но значимо присоединяться к уже идущему обсуждению.

2. Выявлять скрытые и явные потребности покупателя. Оценивать возможности и переводить потребности в цели. Умению технически «прощупать» третью сторону — конкурента.

3. Правильно аргументировать и презентовать товар или услугу. Использовать не только сильные, но и слабые стороны своего товара как преимущество. Разумно работать с ценой: не «продешевить» в ходе тендера или предоставления скидки.

4. Спокойно выслушать возражения и предложить клиенту разумную альтернативу, оставив его довольным. Выявлять ложные возражения, когда клиент напрямую не говорит, что его не устраивает. Использовать технику и определенный алгоритм уверенно и планомерно.

5. Заключать и эффективно закреплять промежуточные стадии продажи услуг. Плавно переходить к следующим этапам продажи и умению завершить сделку, укрепив клиента в решении заключить договор о сотрудничестве.

Практика: Практика ведения переговоров по ролям, с последующим видеоанализом и проработкой спорных моментов.

Модуль 3: «Разбор полетов», что делать если клиент недоволен

За 8 часов Вы поймете и научитесь:

1. Как изменить отношение своих подчиненных к недовольным клиентам, и как самому на них спокойно реагировать. Основным моментам и особым способам общения с недовольными клиентами.

2. Использовать специальную технику общения с недовольными клиентами. Заранее предугадывать и предотвращать недовольство. Понимать, что делать, если: клиент прав или не прав. Снижать эмоциональность, сводить претензии к минимуму и благоприятно решить непростую ситуацию.

Практика: Отработка типичных ситуаций с недовольными клиентами, помогает спокойно и без «нервов» развить технику общения с недоброжелательными эмоциональными покупателями.

Мoдуль 4: Конфликт — менеджмент: искусство преодоления разногласий. Стресс — менеджмент: как перестать волноваться и начать жить (работать)

За 8 часов Вы:

1. Профессионально и с накопленным практическим опытом, рассмотрите анатомию конфликта и как им управлять. Поймете, что такое конфликт и какова его суть. Разберетесь в причинах, видах конфликтных ситуаций и как их предугадать.

2. Научитесь определять и работать со стрессом. Поймете, что стрессом не является. Разберетесь с личным стрессом, его видами и способами нейтрализации. Научитесь «улавливать» стресс у подчиненных или коллег и эффективно руководить стрессовыми ситуациями.

3. Исследуете собственный стиль поведения в стрессовой ситуации, когда она приводит к конфликту. Разовьете навыки бесконфликтного общения, стратегию и способы решения любых конфликтных ситуаций.

Практика: Диагностика участниками собственного стиля поведения в конфликте. Проверка на жизнеспособность собственных идей по нахождению выхода из конфликтных ситуаций в ходе ролевых игр, работы над кейсами, групповых дискуссий и упражнений.

4. Узнаете что такое стресс-менеджмент. Изучите, как управлять личными эмоциональными состояниями и использовать их для профессионального роста. Проанализируете систему убеждений и ее связь со стрессом, найдете мысли, которые запускают стрессовую реакцию.

5. Получите приемы психологической защиты и меры антистресс-саморегуляции для активного противодействия стрессу направленного на вас.

Практика: Техника «Торможение мыслей». Обучение релаксации по методу Джейкобсона. Приемы визуализации для изменения собственных состояний. Техники и методы работы с дыханием, для расслабления и концентрации. 4 полезных навыка, используя которые, вы всегда будете именно в необходимом Вам на данный момент эмоциональном состоянии.

Прокачайте продающую функцию своей компании!

21 мая KPI: практика разработки и применения





Построение корпоративной карты целей и показателей для компаний-участников семинара, расчет переменной части (привязанной к коэффициенту результативности), закрепление системы KPI в. должностных инструкциях (ответственность + полномочия + отчётность + вознаграждение). Как наименее болезненно внедрить систему KPI.

Постройте систему KPI в. своей компании!





Программа для собственников, генеральных директоров, топ-менеджеров, финансовых директоров, руководителей филиалов.

Финансовая конституция компании. EBITDA? FCF? EVA? ROI?…: на какие 3 цифры должен смотреть собственник. Оценка активов и обязательств бизнеса. Внутренняя стоимость собственного капитала: как учесть все риски, но не перегнуть палку. Платный капитал как «заменитель» для системы контроля. Оптимальная структура капитала бизнеса. Какие функции должны быть «внутри», а какие — «снаружи»? Бизнес без постоянных затрат. Финансовая структура бизнеса: центры затрат, центры прибыли, центры сервиса. Коммерциализация «дармоедов». Корректный расчет прибыльности продуктов и клиентов: на чем мы зарабатываем и на чем теряем? Матрица «продукт-клиент». Финансовая сторона рацпредложений и предпринимательских инициатив. Оценка инвестиционных проектов. Финансовая модель бизнеса: стресс-тесты на устойчивость. Работа на рынке капитала: как нарядить «невесту»? Нюансы работы с инвесторами различных типов.

Как собственник ответьте для себя на вопрос: где мои деньги? Решите ситуацию «прибыль есть, а денег нет». Оцените свое финансовое положение.

Все программы и встречи проходят в региональном офисе Бизнес-школы ИПМ в Гомеле с использованием образовательной интерактивной видеосистемы. Воспользуйтесь возможность пройти обучение в Гомеле максимально качественно и без отрыва от работы!

Бизнес-школа ИПМ в Гомеле: г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля.

gomel@ipm.by

+375 (44) 762-29-21





