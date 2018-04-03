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За 2017 год на Гомельщине зарегистрировано 5 случаев заболевания ботулизмом

  • 03 апреля 2018, 14:13
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За 2017 год на Гомельщине зарегистрировано 5 случаев заболевания ботулизмом. Все они связаны с употреблением солёной вяленой рыбы домашнего приготовления. Среди пострадавших — взрослые люди. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Всё дело в том, что свежая рыба употребляется в пищу после проварки или жарения, а вот солёная — без тепловой обработки. Причём, опасный токсин не изменяет вкус, запах и цвет еды. Кроме того, он накапливается гнёздно, поэтому часть людей, попробовавшая такой продукт, может заболеть, а часть — нет.

Ботулотоксин не разлагается при солении, замораживании, мариновании. Кипячение разрушает токсин через 15-30 мин. Для полного обезвреживания кусков мяса или рыбы необходима варка не менее часа.

 К ранним симптомам ботулизма относят ухудшение зрения («сетка», «туман», двоение в глазах, опущение век), сухость во рту, изменение речи, головную боль и слабость в мышцах, — обращает внимание заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ Светлана Колеснёва. — В начальном периоде может наблюдаться тошнота, рвота, иногда боли в животе. Голос становится слабым, речь невнятная, глотание и дыхание затруднены. Смерть наступает от остановки дыхания.

Специалист напоминает: при первых симптомах необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Нельзя заниматься самолечением.

Для профилактики заболевания соблюдайте следующие правила:

  • рыбу после улова быстро выпотрошите, промойте проточной водой и храните в условиях холода;
  • посол рыбы осуществляйте в охлаждённом состоянии (при температуре 50С);
  • не покупайте с рук изготовленные в домашних условиях вяленую, солёную и копчёную рыбу, вяленое мясо, консервированные грибы или овощи в банках с закатанными крышками;
  • овощи, фрукты, ягоды и грибы хорошо отмывайте от частиц земли;
  • не консервируйте давно снятые, подпорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы;
  • стерилизуйте банки, крышки и соблюдайте режим тепловой обработки продуктов в домашних условиях;
  • храните домашние консервы при низких температурах, обязательно отбраковывайте и уничтожайте банки с вздутыми крышками.


Татьяна Сычкова, Гомельские ведомости
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Метки: Здоровье (577), Общество (29512), Область (5297)

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