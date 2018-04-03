За 2017 год на Гомельщине зарегистрировано 5 случаев заболевания ботулизмом. Все они связаны с употреблением солёной вяленой рыбы домашнего приготовления. Среди пострадавших — взрослые люди. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Всё дело в том, что свежая рыба употребляется в пищу после проварки или жарения, а вот солёная — без тепловой обработки. Причём, опасный токсин не изменяет вкус, запах и цвет еды. Кроме того, он накапливается гнёздно, поэтому часть людей, попробовавшая такой продукт, может заболеть, а часть — нет.
Ботулотоксин не разлагается при солении, замораживании, мариновании. Кипячение разрушает токсин через 15-30 мин. Для полного обезвреживания кусков мяса или рыбы необходима варка не менее часа.
— К ранним симптомам ботулизма относят ухудшение зрения («сетка», «туман», двоение в глазах, опущение век), сухость во рту, изменение речи, головную боль и слабость в мышцах, — обращает внимание заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ Светлана Колеснёва. — В начальном периоде может наблюдаться тошнота, рвота, иногда боли в животе. Голос становится слабым, речь невнятная, глотание и дыхание затруднены. Смерть наступает от остановки дыхания.
Специалист напоминает: при первых симптомах необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Нельзя заниматься самолечением.
Для профилактики заболевания соблюдайте следующие правила:
- рыбу после улова быстро выпотрошите, промойте проточной водой и храните в условиях холода;
- посол рыбы осуществляйте в охлаждённом состоянии (при температуре 50С);
- не покупайте с рук изготовленные в домашних условиях вяленую, солёную и копчёную рыбу, вяленое мясо, консервированные грибы или овощи в банках с закатанными крышками;
- овощи, фрукты, ягоды и грибы хорошо отмывайте от частиц земли;
- не консервируйте давно снятые, подпорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы;
- стерилизуйте банки, крышки и соблюдайте режим тепловой обработки продуктов в домашних условиях;
- храните домашние консервы при низких температурах, обязательно отбраковывайте и уничтожайте банки с вздутыми крышками.
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