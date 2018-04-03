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На Мазурова — Головацкого столкнулись маршрутка и Ауди — фото, видео

  • 03 апреля 2018, 13:33
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Сегодня примерно в 12.10 на перекрестке Мазурова и Головацкого столкнулись маршрутка и Audi A8.

По словам свидетелей аварии, маршрутное макси пыталось уйти от столкновения, однако избежать аварии не удалось.

Не исключено, что в ДТП могут быть пострадавшие.

Подробности выясняются.


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Метки: ДТП и ЧП (246)

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