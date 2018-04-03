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Гомельэнерго: 3-4 апреля в квартирах гомельчан может быть жарко

  • 03 апреля 2018, 13:28
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В Гомеле 3-4 апреля 2018 года будут проводится испытания тепловых сетей на повышенную температуру теплоносителя.

Испытания будут проводится в Советском районе, Железнодорожном районе, и частично в Центральном районе города Гомеля. Во время проведения испытаний возможно повышение температуры отопительных приборов и воздуха в отапливаемых помещениях.

При обнаружении повреждений трубопроводов или отопительных систем необходимо немедленно сообщить диспетчеру по телефонам: 42-16-18, +375 29 1496352 или по телефону 115. «Гомельэнерго» просит проявить бдительность и осторожность и приносит свои извинения за неудобства.


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Метки: Общество (29512)

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