Гомельэнерго: 3-4 апреля в квартирах гомельчан может быть жарко

В Гомеле 3-4 апреля 2018 года будут проводится испытания тепловых сетей на повышенную температуру теплоносителя.

Испытания будут проводится в Советском районе, Железнодорожном районе, и частично в Центральном районе города Гомеля. Во время проведения испытаний возможно повышение температуры отопительных приборов и воздуха в отапливаемых помещениях.

При обнаружении повреждений трубопроводов или отопительных систем необходимо немедленно сообщить диспетчеру по телефонам: 42-16-18, +375 29 1496352 или по телефону 115. «Гомельэнерго» просит проявить бдительность и осторожность и приносит свои извинения за неудобства.