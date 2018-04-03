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Фотофакт: на Барыкина «МАЗ» потерял прицеп

  • 03 апреля 2018, 11:37
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Примерно в 10.30 на Барыкина недалеко от кинотеатра «Октябрь» произошло небольшое ДТП: с тележки, которую буксировал МАЗ, упал прицеп.

Как редакции «Сильных Новостей» рассказали читатели, «домик свалился с „Маза“, видимо, сломалась железная сцепка».

В первые минуты после ДТП было парализовано движение в сторону центра, однако на данный момент проезду автомобилей ничего не мешает.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.








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