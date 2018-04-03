«Участники ДОМа-2 полностью принадлежат проекту!» Эксклюзивное интервью с первым гомельчанином, побывавшем на популярном ТВ-шоу

«Это был телепроект ДОМ-2, где одинокие сердца ищут друг друга!» Знакомые слова? Конечно, ведь уже 14 лет это шоу мало кого оставляет равнодушным. Одни фыркают на него, называя форменным идиотизмом весь «цирк» под камерами. Другие же не могут и дня прожить, не посмотрев новый выпуск с любимыми героями.

ДОМ-2 не обошел стороной и Гомель. В конце прошлого года на проект пришел молодой амбициозныйгомельчанин Михаил Вырский — первый за четырнадцать лет участник из нашего города. «Сильным новостям» удалось поговорить с ним и выяснить сенсационные подробности пребывания молодого человека на популярном шоу. Живут ли герои по сценарию, платят ли деньги участникам и на какие жертвы готовы пойти все, кто находится под камерами — читайте в нашем материале.





«Я хотел быть „медийным“ человеком и засветиться в телевизоре»

До проекта Михаил Вырский работал фитнес-инструктором и заканчивал учебу в магистратуре ГГУ им. Ф. Скорины на факультете физической культуры. На проект попал в конце декабря, причем довольно просто. «Я стал замечать, что мне все чаще приходят сообщения от кастинг-директоров проекта с приглашением принять участие. Я сначала отказывался, а потом решил, что для моей работы в качестве персонального тренера это как нельзя кстати. Мне нужна популярность, известность и имя. Я хотел быть медийным человеком и засветиться. И я решил, что ДОМ-2 — идеальная платформа для реализации этих целей», — рассказывает о себе первый гомельчанин на проекте ТНТ.

Есть еще одна причина, которая подтолкнула Михаила отправиться на шоу — банальный интерес: «Мне было очень любопытно посмотреть, как там все происходит внутри телевизора. Буквально через неделю после прихода я понял, что нет там ничего особенного. „ДОМ-2“ знают все и везде, поэтому я был очень рад и невероятно горд тем, что меня взяли туда! Позже все эмоции улеглись, и я привык к тому, что я тоже „в телевизоре“».







Дорога из родного дома в Гомеле к ДОМу-2 оказалась удивительна легка и интересна. Парню предложили записать видео о себе и отправить его руководству проекта. Михаил решил не откладывать: снял небольшой ролик и уже через три дня принял приглашение приехать не на кастинг в Москву, а сразу на поляну — в самое сердце проекта! К слову, бывает такое редко: сперва кастинги по городам, только потом в Москве и, если все будет хорошо, приход на поляну. Михаил уже сразу купили билет, оплатили гостиницу и отправили прямиком на лобное. К Ольге Бузовой, Владу Кадони и еще тридцати героям, которые жаждали познакомиться с новичками.

«Это только в голове стоит барьер, мол, тяжело попасть, это же телевидение! Но на самом деле сложно было не попасть, а задержаться. Раньше я иногда смотрел ДОМ-2 и примерно понимал, что там происходит. В первый день я очень волновался и даже немного стеснялся. Только представьте, вокруг меня сидело 30 человек, и все внимание было на меня! Самое сложное в первый день — это знакомство, нужно расположить к себе людей, показать себя. Я сразу со всеми познакомился, нашел общий язык и на протяжении всего времени ни разу ни с кем не поругался. Я такой человек — умею располагать к себе», — рассказывает о своих первых впечатлениях на проекте Михаил.

К слову, родители и друзья не восприняли негативно желание Михаила идти на скандальный проект, скорее наоборот — поддержали его. Уже позже, когда Михаил был полноценным участником шоу, друзья говорили, мол, возвращайся домой, тебе это не нужно. Но у Михаила были свои планы на этот счет.





«Телефоны нам выдавали только на час-два, и то, в ночное время»

Типичный день на ДОМе-2 не совсем обычный для большинства людей. По словам Михаила, к такому графику было непросто привыкнуть: «Мы вставали в 10 утра по громкоговорителю, потом следовали ванные процедуры.Обязательно нужно было надевать микрофоны, без них нам не разрешалось ничего делать. Также нужно сдавать свои телефоны. После душа мы распределялись на кухне или по комнатам и обсуждали темы, которые произошли накануне. В принципе, целый день состоял из этого. Спустя какое-то время (либо в 15 часов, либо в 18) — лобное место. Перед лобным приходят ведущие и устраивают „теты“ (2-3 главные темы обсуждаются с участниками отдельно с ведущими). Если есть шоу, то сразу после лобного мы едем и снимаемся снова, например, на разбор недели. После этого мы возвращаемся на поляну и снова обсуждаем вопросы, которые были озвучены на шоу. С 23 до 24 часов у нас свободное время — мы можем отдохнуть в бассейне или сауне, позаниматься в спортзале. Где-то в 24 часа нам выдают телефоны, и примерно час-два мы можем посидеть в своих социальных сетях. В три-четыре часа ночи мы ложились спать, правда, некоторые и до 6-7 утра сидели. Выходные новичкам вообще не дают, более „стареньким“ участникам, которые хорошо себя проявляют и ничего не нарушают, могут дать время вне проекта. Но это бывает нечасто. Был даже случай, когда один парень пришел на 7 часов позже назначенного времени и его просто выгнали. За нарушение требований — выставляют за ворота».

К слову, все эти моменты прописываются в договорах, которые заключаются со всеми участниками проекта. «Во время пребывания в ДОМе-2 нельзя заниматься сторонней деятельностью, ты полностью принадлежишь проекту. Все твои права — это права администрации. Все наши пароли от социальных сетей мы также отдаем им. Руководство следит за тем, что и как поступает в наши мессенджеры. Бывали такие случаи, когда участникам писали разные люди в личные сообщения и эти переписки становились горячей темой для обсуждения на лобных и шоу. С кем участники ведут диалог, когда и как — обо всем этом известно администрации. Как такового личного пространства на ДОМе-2 нет. Вся твоя жизнь, все, что с тобой происходит — все под контролем проекта», — вот так, по словам Михаила Вырского, живут участники известного телешоу.





«Если тебе сказали сделать что-то, а ты отказываешься — тебя могут выгнать»

Самый популярный и частый вопрос, интересующий всех поклонников — есть ли сценарий? На этот острый вопрос Михаил отвечает так: «Ну как сказать... Есть сценарий, но не сто процентов. Ты можешь этот сценарий сам создавать, а могут тебе говорить, что нужно сделать. Если тебе сказали сделать что-либо и ты отказываешься это делать — тебя могут выгнать. Правда,в этом есть смысл, все-таки это шоу! Мне говорили, мол, стройлюбовь, зачем ты сюда пришел? Я отвечал, что нет такой подходящей девушки, чтобы я налаживал романтические отношения с ней. Я сразу сказал, что за периметром у меня есть девушка, а организаторы предлагали мне привести ее. Но мы решили, что не будем этого делать и втягивать ее в эту историю. Я подчеркиваю, что изначально цель моего участия в проекте — это не построение отношений».

Кстати, на проекте существовали незыблемые правила, нарушение которых могло привести к совершенно разным последствиям. Например, если участник не сдает вовремя телефон, то на следующий день его могут вообще не дать или наложить штраф 20 000 рос. рублей за повторное нарушение.





Еще один немаловажный вопрос — деньги. Платят ли за участие в проекте? Гомельский участник Михаил Вырский откровенно признается: «Конечно, платят! Но точные суммы я не могу разглашать, однако отмечу, что для нашей страны это достаточно хорошие деньги. Правда, платят не сразу, а только если ты пробыл на ДОМе-2 больше 101 дня — это такой „испытательный“ срок. Я задержался тамна 2 месяца. Суммы выплат разные: в зависимости от того, насколько ты яркий и заметный герой. Я думаю, что если бы там плохоплатили, ребята бы там не сидели. По-моему мнению, там сложно построить любовь, если только ты не позвал свою половину на проект. Многие люди на ДОМе-2 ведут некие игры, а не строят настоящие искренние отношения. Есть, конечно же, пары, которые нашли себя и счастливы вместе, но их мало».

Таким образом, после 101 дня проект можно воспринимать как полноценную работу с неплохими заработками. Естественно, проживание и еда тоже входят в счет: «Мы писали список того, что нам нужно, и 2 раза в неделю нам привозили необходимые продукты. Готовили все сами себе. Мы как будто жили у себя дома, только под камерами», — вспоминает Михаил.

Кстати, о камерах. Не секрет, что участников ТВ-шоу всегда и всюду снимают. К этому довольно сложно привыкнуть, особенно, когда следят за тобой на каждом углу. Михаил с удивлением рассказывает: «Нет такого уголка на Доме, где ты был бы незаметен. Даже в туалете! Это единственное, к чему я не привык за все время нахождения там. В туалет ходишь — и все за тобой наблюдают. Некомфортно как-то, не расслабишься!»







«Благодаря ДОМу-2 я сейчас работаю в одном из лучших фитнес-клубов и периодически участвую в рекламных кампаниях»

Михаил задержался на проекте два месяца и ушел по собственному желанию. За это время он не только обзавелся статусом участника известного шоу, но и защитил магистерскую диссертацию. Приходилось непросто, но руководство шло навстречу. «Мне даже оплатили билеты до Гомеля и назад, чтобы я смог получить диплом! Ушел в конце февраля 2018 года, посчитав, что достаточно там пробыл, наверное, даже больше, чем нужно было. Меня стали узнавать, мое имя стало популярным. К тому же, от коллектива началось давление, мол, я ничего не делаю, не видный участник и т.д. Понятно, почему они так говорили, но изначально на проект у меня были свои цели и причины такого поведения. Руководство разрешило мне уйти. Вернуться я не планирую, но и не жалею о своем участии. Это в любом случае жизненный опыт, а я не люблю обыденную жизнь. Я стараюсь всегда где-то поучаствовать, узнать что-то новое и все, что в моей жизни произошло — я ни о чем не жалею», — рассказывает о своем пребывании на поляне Михаил Вырский.





Сразу после возвращения из Москвы, Михаил решил отправиться вместе с братом Игорем в Таллинн. Сейчас он работает там в одном из лучших фитнес-центров персональным инструктором. Но всего этого могло бы и не быть, если бы во время участия в шоу Михаилу не помогали родные: «Я очень благодарен своим родителям и брату, которые вели все общение с моими преподавателями вместо меня. Если бы не они, я бы не получил высшее образование и не защитил диплом на 9 баллов.За время, когда я был на проекте, родители смотрели все выпуски, переживали за меня, одобряя мой выбор и поведение, поддерживали всячески меня. Кстати, спасибо и моим преподавателям, которые сумели войти в мое положение и понять, что такой шанс (попасть на ДОМ-2) выпадает раз в жизни. Да и реклама университета Скорины на ТНТ тоже не лишняя. Я думаю, для университета гордость, что их студенты добились таких высот и попали на телевидение», — с особой теплотой рассказывает о своей семье и учебе в Гомеле Михаил Вырский.





В итоге надежды Михаила оправдались. Пробыв на поляне всего 2 месяца, парня стали узнавать на улице, приглашать в рекламные проекты и его средний чек повысился в 2-3 раза. «Благодаря ДОМу-2 я сейчас работаю в одном из лучших фитнес-клубов Таллинна и периодически участвую в рекламных кампаниях. Конечно, нет такого огромного потока предложений о работе, но если я говорю, что участвовал в проекте, то меня берут охотнее. У меня появилось конкурентное преимущество! Если раньше в Гомеле я брал 10-15 рублей за персональную тренировку, то сейчас ценник колеблется в районе 15 — 35 евро за те же услуги. Да и магистратура в этом очень помогла, все-таки в Европе диплом с высшим образованием без магистратуры не котируется. К слову, многие люди стали меня узнавать на улицах как в Гомеле, так и в Таллинне, просят сфотографироваться. Много пишут поклонницы, хотят познакомиться, но я все эти сообщения игнорирую. Я верный! Планы на будущее — продолжать развиваться в сфере фитнесса в Европе. Хотим также вместе с братом открыть свой ресторанный бизнес, сейчас активно работаем над этим. И в будущем хочу перевезти всех родных туда», — вот так кардинально изменилась жизнь гомельчанина после скандального ТВ-шоу.

Сейчас Михаил продолжает работу персональным инструктором и готов принимать желающих как лично, так и дистанционно. По большей части он находится в Таллинне, однако готов работать с гомельчанами и в режиме онлайн.

Кстати, дружеские отношения у Михаила сложились с участниками проекта не только во время пребывания на поляне, но и после ухода. «Со многим ребятами я периодически переписываюсь, мы спрашиваем новости друг друга. К слову, я из Гомеля на ДОМе-2 первооткрыватель!Так случилось, что до меня никого не было, только сейчас стали приходить ребята из Гомельской области, например, парень из Речицы пришел прямо перед моим уходом», — вот так говорит о своей жизни после проекта Михаил.