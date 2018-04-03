Ушла из жизни Тамара Пчеленкова — гомельская «бабушка-байкер», старейшая мотоциклистка области

Вчера на 89-м году скончалась Тамара Пчеленкова — человек-легенда, гомельская «бабушка-байкер».

Биография этой гомельчанки столь же необычна, как и характерна для поколения того бурного времени. Родилась в деревне Долголесье Гомельского района. С началом войны ее отец Адам Губарев становится заместителем командира партизанского отряда, а 12-летняя Тома — разведчицей и связной.





Однако всю ее семью выдал предатель. Юная патриотка попадает в руки нацистов. В течение восьми месяцев ее пытают в тюрьме гестапо: дважды вместе с матерью и маленькой сестричкой выводят на расстрел, нещадно избивают плетью. Но хрупкая девочка никого не выдала.

После войны Тамара продолжила учебу в школе и техникуме, работала в швейной промышленности. В конце 40-х годов стала заниматься мотоциклетным спортом. Память о пережитом во время войны заставляла девушку готовиться к новым возможным испытаниям.





Спорт, в том числе его технические виды, был чрезвычайно популярен в то время. Спортивные секции и клубы получали поддержку от государства. Мотоклуб в Гомеле находился в гаражах рядом с рынком на улице Рогачевской. Вместе с Тамарой туда пришло еще две девушки, но вскоре они оставили клуб — мотоспорт был тяжелым занятием, а Тамара Губарева чувствовала призвание к скорости и риску. В 1959 году она становится чемпионкой Беларуси, потом занимает 3-е место на первенстве СССР. Не раз она падает вместе с машиной, получает тяжелые травмы — ломает ногу и ребра, но не покидает гоночную трассу.





В музейных фондах мы нашли редкий снимок: на Гомельском областном фестивале молодежи и студентов 1957 года на движущемся мотоцикле группа молодых гимнасток построила живую пирамиду. За рулем машины — Тамара Губарева. Прошлым летом Тамара Губарева-Пчеленкова рассказала нам об этом эпизоде. Номер долго репетировали, на тренировках вместо коляски устанавливали специальную площадку. Девушки были из акробатической группы гомельского тренера Александра Гинзбурга. Мотоцикл — М-72, мощная машина на 750 «кубов», который Тамара Пчеленкова очень любила. Она лихо провезла гимнасток по стадиону «Локомотив». На его трибунах сидело множество молодежи, которая с бурными эмоциями приветствовала участников фестиваля.





Впрочем, сама Тамара умудрялась ездить на мотоцикле стоя, без рук, или делать на его сидении «ласточку». Не оставила спорт и после замужества и рождения ребенка.

И в преклонные годы Тамара Адамовна садилась на мотоцикл! В 2015 году она возглавила колонну гомельских байкеров на параде в честь 70-летия Победы. Тамара Пчеленкова также долгое время возглавляла Гомельскую областную организацию бывших узников фашизма.





Вечная память нашей землячке, уже в юные годы отстаивавшей свободу и независимость Родины и много лет и сил отдавшей развитию нашего спорта.