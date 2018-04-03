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Лукашенко и Порошенко встретятся в Гомеле

  • 03 апреля 2018, 09:23
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Президенты Беларуси и Украины намерены встретиться на первом форуме регионов двух государств в октябре.

Об этом сообщил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол, передает БелаПАН.

Последний телефонный разговор руководителей двух стран состоялся 27 марта. Они обсудили организацию в Беларуси Дней культуры Украины, которые запланированы на 7-20 июля, подготовку к проведению октябрьского форума регионов. Кроме того, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества и взаимодействии в различных областях.

Последняя встреча Лукашенко и Порошенко прошла 2 ноября 2017 года в Абу-Даби, столице ОАЭ.


Naviny.by
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