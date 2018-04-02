Ни в чем плохом замечен не был. Под Гомелем 21-летний парень положил голову на рельсы и погиб под поездом
- 02 апреля 2018, 21:50
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Валентина Лайкова, СБ Беларусь сегодня
Люди в материале: Сергей Казакевич (11)
Места: Гомель (21971)
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