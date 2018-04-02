Ни в чем плохом замечен не был. Под Гомелем 21-летний парень положил голову на рельсы и погиб под поездом

Жуткая трагедия произошла 30 марта в 22.10 на железнодорожном перегоне Лазурная — Костюковка.

Машинист скоростного поезда Минск — Гомель, подъезжавшего к областному центру, заметил, как на сравнительно небольшом расстоянии к приближавшемуся составу у железнодорожного полотна выросла фигура человека, он быстро лег и положил на рельсы голову. Со стороны машиниста были предприняты все необходимые в таких ситуациях действия, но, понятное дело, избежать трагедии из-за близкого расстояния не удалось. Парень погиб.

Была установлена личность молодого человека, совершившего столь неадекватный поступок. В июне ему бы исполнилось 22 года. Он проживал в Гомеле с родителями, нигде не работал и не учился, ни в чем плохом не был замечен, не имел проблем с правоохранительными органами.

— По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут выяснены мотивы поступка погибшего, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.