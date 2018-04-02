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Фотофакт: на ул. Фрунзе «Ауди» проломила ограждение, вылетела в кювет и разбилась о дерево, водитель вылез через заднюю дверь и сбежал

  • 02 апреля 2018, 17:09
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ДТП случилось около часа назад недалеко от Новобелицкого моста, рядом с поворотом на добрушское направление.


Автомобиль марки «Ауди», вылетевший в кювет и разбившийся о дерево, обнаружили проезжающие мимо водители. Они же и вызвали ГАИ. По приезде на место происшествия сотрудники обнаружили пустое авто. Очевидец аварии, водитель фуры, рассказал «Сильным новостям», что мужчина, находившийся за рулем, вылез через заднюю дверцу и... сбежал.


Других пострадавших на месте происшествия найдено не было.



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