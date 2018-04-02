Яндекс.Такси начало работать в Гомеле

Яндекс.Такси автоматически определяет местоположение пользователя и предлагает заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего — приложение учитывает расстояние и ситуацию на дорогах.

Среднее время ожидания такси в Гомеле — 6 минут, за приближением машины можно следить в приложении на карте города.

В Гомеле действует единый тариф: стоимость посадки не превышает 2,70 рубля, далее не более 55 копеек за километр и 3 копейки за минуту. Например, за 6 рублей можно доехать от Центрального рынка до парка «Фестивальный».

При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 65 копеек.

При заказе такси необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдет их на карте и построит маршрут.

Кроме того, приложение может порекомендовать более удобную точку подачи машины. Например, в некоторых случаях достаточно перейти на другую сторону дороги — и такси приедет быстрее, а стоимость поездки будет ниже.

Яндекс.Такси не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.

Яндекс.Такси работает в 300 городах восьми стран: России, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии и Молдовы.