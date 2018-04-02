В восьми районах Гомельской области зафиксированы подтопления паводковыми и талыми водами, пишет БелаПАН.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, паводковыми водами затоплены восемь участков дорог, 13 подворий, талыми — три жилых дома, участок дороги, пять подворий и четыре хозяйственные постройки.

Так, подтопления произошли в Петриковском районе из-за подъема воды в Припяти. Уровень воды на подворьях в Петрикове и деревне Снядин (Петриковского района) достигают 30 сантиметров. Глубина подтопления участка автодороги, ведущей к паромной переправе Петриков — Велавск протяженностью два километра, колеблется от 5 до 40 см, участка автодороги, ведущей к паромной переправе Вышелов — Снядин, — от 10 до 50 см. Проезд по данным дорогам возможен грузовым транспортом, а также транспортом повышенной проходимости.

Талыми водами произошло подтопление одного участка автодороги Снядин — Торгошин. Проезд по данной дороге возможен грузовым транспортом, а также транспортом повышенной проходимости. Объездной дороги к деревне Торгошин нет. В деревне постоянно проживает два человека, на данный момент один житель переехал к родственникам в Петриков, другой покидать домовладение отказывается.

Подтопления паводковыми и талыми водами зафиксированы также в Мозырском, Житковичском, Брагинском, Добрушском, Речицком и Жлобинском районах.

Как сообщает Белгидромет, на 2 апреля на реках Беларуси преобладает рост уровней воды с интенсивностью от 1 до 51 см за сутки. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму. Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у деревни Черничи и города Петриков, ее притоке реке Случь у деревни Ленин. На Припяти у Мозыря и ее притоке реке Уборть уровни воды близки к опасным высоким отметкам, до достижения опасных значений остается 16 см и 14 см соответственно, здесь возобновился рост уровней воды. В ближайшие сутки рост уровней воды весеннего половодья на реках сохранится.