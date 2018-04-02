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Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Гомель 8 апреля (+ маршрут передвижной звонницы)

  • 02 апреля 2018, 11:51
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Как сообщили в информационном отделе Гомельской епархии, благодатный огонь от Гроба Господня прибудет в областной центр 8 апреля. Святыню из Иерусалима доставят во время ночного пасхального богослужения в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор.

Шествие благодатного огня по храмам Гомеля стартует в воскресенье в 11.00 в сопровождении передвижной звонницы. В это же время начнется и крестный ход.

Маршрут движения звонницы:

11.00 — Свято-Петро-Павловский кафедральный собор (пл.Ленина)

11.05 — Свято-Троицкий храм (ул.Советская, 156)

11.15 — Храм святого великомученика Георгия Победоносца (пер.Крупской, 8)

11.25 — Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»

11.35 — Храм преподобного Серафима Саровского (ул. Озерная, 5)

11.50 — Свято-Никольский мужской монастырь (ул. Д. Бедного, 4)

12.20 — Храм святого праведного Иоанна Кормянского (ул.Черноморская, 1а)

12.35 — Свято-Михайловский храм (Речицкое шоссе, 34)

12.55 — Храм святого великомученника Пантелеимона (ул.Медицинская, Медгородок)

13.15 — Храм иконы Божией Матери «Иверская» (ул. Быховская, 110)

13.25 — Храм иконы Божией Матери «Грузинская» (96-й микрорайон)

13.35 — Храм святых благоверных князей Петра и Февронии (104-й микрорайон)

13.45 — Храм святого благоверного князя Александра Невского (ул. Ильича)

14.15 — Храм Преображения Господня (ул.Каменщикова, 9)


Кристина Ворона, Гомельская правда
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