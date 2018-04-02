Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Гомель 8 апреля (+ маршрут передвижной звонницы)
- 02 апреля 2018, 11:51
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Кристина Ворона, Гомельская правда
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