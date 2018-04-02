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Фотофакт: во что превратилась «свежая» велодорожка после затяжной зимы

  • 02 апреля 2018, 11:04
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Не так давно напротив 18-го микрорайона проложили велодорожку и тротуар. Но недолго радовались жители Восточного обхода. Снег сошел и сразу же открылась ужасная картина: вместо новенького тротуара — развороченные дороги.

«И это место, где часто прогуливаются мамы с колясками, с детьми, ездят велосипедисты, совершают пробежки», — рассказывает Тамара.



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