Результаты проверок МЧС гомельских объектов массового скопления людей можно увидеть на специальной интерактивной карте

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси на своем сайте опубликовало карту проверок мест с массовым пребыванием людей, сообщает БелТА.

На специальной карте, созданной в рамках разработки мобильного приложения «МЧС: помощь рядом», нанесены около 300 проверенных объектов, где были выявлены нарушения. Каждый объект обозначен специальным маркером, максимально приближенным к реальному расположению на карте. При нажатии на маркер в меню справа можно увидеть перечень конкретных нарушений на объекте.

«Большинство выявленных нарушений носят режимный характер. На их устранение не требуется затрачивать финансовые средства, именно потому руководители центров, магазинов приводили свои помещения в безопасное состояние сразу, в присутствии инспектора. По выявленным нарушениям начат административный процесс: более 100 руководителей уже привлечены к ответственности», — проинформировали в МЧС.

Ситуаций, требующих немедленного закрытия объектов, не выявлено, однако ряд грубых нарушений (изменение проектных решений, закрытие путей эвакуации и т.д.) неизбежно приведут к привлечению виновных к ответственности.

МЧС предлагает гражданам сообщать о фактах подобных нарушений с помощью подачи обращений в ведомство. Для электронных обращений на сайте ведомства есть специальный раздел.

В Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок — упреждение возможных негативных происшествий. Спасатели прежде всего обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала — их знания и умения, фактические наработки.