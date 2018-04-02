Для аллергиков Гомеля и области «Яндекс» разработал карту пыльцы

Период цветения растений для аллергиков — один из самых сложных, ведь, чтобы не заболеть, нужно по возможности избегать мест с повышенной концентрацией пыльцы в воздухе. Дабы не позволить гомельчанам «нанюхаться» пыльцы, «Яндекс» разработал карту, которая показывает зону распространения основных растений-аллергенов.

«Яндекс» предупреждает о 15 самых распространенных аллергенах: амброзия, береза, вяз, дуб, ель, злаки, ива, клен, крапива, ольха, орешник, полынь, сорные травы, сосна и ясень. Есть два варианта прогноза: семидневный, составленный на основе метеорологических данных, и долгосрочный. Зная, что период пиковой концентрации пыльцы близок, аллергик может на время уехать и не подвергать здоровье лишнему риску.









Безусловно, все аллергики знают, когда следует быть предельно осторожным и, начиная с апреля, живут как на иголках. Однако достоверной информацией они все равно не владеют: разве деревья цветут по календарю? Поэтому подобное нововведение от «Яндекса» станет хорошим помощником и поможет предотвратить заболевание.