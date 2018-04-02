До +16°С! Погода в Гомеле на неделю

Стоило перевернуть страницу календаря, как зима отступила: апрель принес с собой плюсовую температуру, а снег тает прямо на глазах.

Несмотря на небольшой дождь и ветер с порывами до 11 м/с, в воздухе уже отчетливо чувствуется аромат весны. Начало недели будет теплым: синоптики обещают до +9°С. Однако самое удивительное ожидается в среду: начиная с этого дня столбик термометра стремительно поползет вверх — прогнозируется до +16°С.

Самое время сменить жаркие пуховики на ветровки, но далеко лучше их пока не прячьте: все-таки настроение у белорусской весны очень переменчивое.