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До +16°С! Погода в Гомеле на неделю

  • 02 апреля 2018, 09:25
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Стоило перевернуть страницу календаря, как зима отступила: апрель принес с собой плюсовую температуру, а снег тает прямо на глазах.

Несмотря на небольшой дождь и ветер с порывами до 11 м/с, в воздухе уже отчетливо чувствуется аромат весны. Начало недели будет теплым: синоптики обещают до +9°С. Однако самое удивительное ожидается в среду: начиная с этого дня столбик термометра стремительно поползет вверх — прогнозируется до +16°С.

Самое время сменить жаркие пуховики на ветровки, но далеко лучше их пока не прячьте: все-таки настроение у белорусской весны очень переменчивое.


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Места: Гомель (21966)

Метки: Погода (1791), Главное (5781)

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