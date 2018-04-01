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Фоторепортаж: В Гомеле христиане отмечают Вербное воскресенье

  • 01 апреля 2018, 13:06
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В воскресенье 1 апреля в Гомеле в храме преподобного Серафима Соровского прошла праздничная служба и освящение вербы.












фото Сергея Холодилина, БелТА
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Метки: Общество (29487)

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