Не 90−60−90. В Гомеле появилась школа красоты для женщин Plus Size

«Я вешу 80 кг. И, знаете, меня это совсем не парит. Я считаю себя очень красивой и привлекательной», — начинает презентацию своей школы для нестандартных моделей Nostandart директор Виктория Давыденко. Теперь в ее планах — научить также искренне любить свое тело и других гомельчанок размера «плюс сайз».
Размер «плюс сайз» (plus size) — это течение моды, которое пропагандирует естественную красоту женского тела с параметрами, отличающимися от общепринятых 90−60−90. Для Беларуси это пока новое движение. Для Гомеля — и вовсе диковинное.
Тем не менее Виктория Давыденко уверена в успехе своего проекта.
— Открывая нашу школу, мы преследуем две цели. Во-первых, мы хотим, чтобы каждая женщина, независимо от возраста и веса, обрела уверенность в себе, поверила в свою красоту и в результате стала успешной. Вторая — развивать моделинг «плюс сайз», как это вполне успешно делают во всем мире. На смену нездоровой худобе на подиум приходит новый стандарт красоты, и вместе с ним — новая профессия для девушек, имеющих пышные формы.
Курс обучения в школе рассчитан на 6 месяцев. За это время организаторы проекта обещают научить девушек красивой походке, естественному поведению перед камерой, актерскому мастерству, визажу и стилистике. Но самое главное — гордиться собой.
Первые занятия запланированы на середину апреля.
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