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Ночью гомельчанин на BMW снес забор у «Авторио», авто забрал эвакуатор — фото

  • 01 апреля 2018, 11:32
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Сегодня у водителя на BMW 7 выдалась веселая ночка. Гомельчанин гонял по городу, громко слушал музыку, однако ночной променад закончился аварией: водитель снес забор около «Авторио» и под утро машину погрузили на эвакуатор.

Читатели «Сильных Новостей», ставшие свидетелями автопрогулки, рассказали, что «BMW 7 всю ночь летал, на „Линии“ с музлом стоял», а после оказался недалеко от ЗИПа, где его поездка и завершилась: водитель снес забор возле магазина «Авторио» и под утро BMW отправился в путь-дорогу на эвакуаторе.

Как чувствует себя водитель, история умалчивает.




gomel.today
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Места: Гомель (21960)

Метки: ДТП и ЧП (229), Авто (5110)

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