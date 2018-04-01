Ночью гомельчанин на BMW снес забор у «Авторио», авто забрал эвакуатор — фото

Сегодня у водителя на BMW 7 выдалась веселая ночка. Гомельчанин гонял по городу, громко слушал музыку, однако ночной променад закончился аварией: водитель снес забор около «Авторио» и под утро машину погрузили на эвакуатор.

Читатели «Сильных Новостей», ставшие свидетелями автопрогулки, рассказали, что «BMW 7 всю ночь летал, на „Линии“ с музлом стоял», а после оказался недалеко от ЗИПа, где его поездка и завершилась: водитель снес забор возле магазина «Авторио» и под утро BMW отправился в путь-дорогу на эвакуаторе.

Как чувствует себя водитель, история умалчивает.







