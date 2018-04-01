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От DVD-плеера до ковров. Как в Гомельской области изменились цены на непродовольственные товары в 2017 году

  • 01 апреля 2018, 11:03
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«Деловой Гомель» сравнил средние цены на непродовольственные товары, реализуемые в розничной сети Гомельской области (в магазинах и на городских рынках) в январе нынешнего года с аналогичным периодом 2017 года. За основу использовались официальные данные Белстата.

Топ-10 подорожавших непродовольственных товаров

DVD-плеер+35,0%
Флеш-карта
+29,1%
Белье  для  новорожденных  и  детей  ясельного  возраста+27,9%
Фотокамера  цифровая+26,5%
Шапка меховая мужская+26,0%
Ткань льняная+24,8%
Шкаф для одежды и  белья+24,3%
Очки и оправы+23,9%
Тарелка+23,8%
Спички+21,6%Текст взят с сайта https://rynak.by/gomell/ot-dvd-pleera-do-kovrov-kak-izmenilis-tseny-na-tovary-v-2017-godu

Самое крупное подорожание коснулось компьютерных принадлежностей. На 35% по сравнению с прошлым годом подорожали DVD-плееры, почти на 30% — флеш-карты.

Неприятным сюрпризом для молодых мам является рост цен на 28% на белье для новорожденных.

Примерно на четверть по сравнению с январем прошлого года подорожали фотокамеры, меховые шапки, льняные ткани и платяные шкафы.

Товаров, цены на которые за последний год снизились, заметно меньше.

Топ-10 подешевевших непродовольственных товаров



Лидером по снижению цен являются ковры из шерстяной и синтетической пряжи. Цены данный элемент домашнего убранства снизились более чем на четверть.

Заметно подешевели наборы мебели для ванных комнат. Здесь снижение цен составило почти 18%.

На 10% снизились цены на женские платки и шарфы.


Деловой Гомель
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Метки: Экономика (13227), Область (5284)

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