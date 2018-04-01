От DVD-плеера до ковров. Как в Гомельской области изменились цены на непродовольственные товары в 2017 году

«Деловой Гомель» сравнил средние цены на непродовольственные товары, реализуемые в розничной сети Гомельской области (в магазинах и на городских рынках) в январе нынешнего года с аналогичным периодом 2017 года. За основу использовались официальные данные Белстата.
Топ-10 подорожавших непродовольственных товаров
|DVD-плеер
|+35,0%
|Флеш-карта
+29,1%
|Белье для новорожденных и детей ясельного возраста
|+27,9%
|Фотокамера цифровая
|+26,5%
|Шапка меховая мужская
|+26,0%
|Ткань льняная
|+24,8%
|Шкаф для одежды и белья
|+24,3%
|Очки и оправы
|+23,9%
|Тарелка
|+23,8%
|Спички
|+21,6%Текст взят с сайта https://rynak.by/gomell/ot-dvd-pleera-do-kovrov-kak-izmenilis-tseny-na-tovary-v-2017-godu
Самое крупное подорожание коснулось компьютерных принадлежностей. На 35% по сравнению с прошлым годом подорожали DVD-плееры, почти на 30% — флеш-карты.
Неприятным сюрпризом для молодых мам является рост цен на 28% на белье для новорожденных.
Примерно на четверть по сравнению с январем прошлого года подорожали фотокамеры, меховые шапки, льняные ткани и платяные шкафы.
Товаров, цены на которые за последний год снизились, заметно меньше.
Топ-10 подешевевших непродовольственных товаров
Лидером по снижению цен являются ковры из шерстяной и синтетической пряжи. Цены данный элемент домашнего убранства снизились более чем на четверть.
Заметно подешевели наборы мебели для ванных комнат. Здесь снижение цен составило почти 18%.
На 10% снизились цены на женские платки и шарфы.
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