От DVD-плеера до ковров. Как в Гомельской области изменились цены на непродовольственные товары в 2017 году

«Деловой Гомель» сравнил средние цены на непродовольственные товары, реализуемые в розничной сети Гомельской области (в магазинах и на городских рынках) в январе нынешнего года с аналогичным периодом 2017 года. За основу использовались официальные данные Белстата.

Топ-10 подорожавших непродовольственных товаров

DVD-плеер +35,0% Флеш-карта

+29,1% Белье для новорожденных и детей ясельного возраста +27,9% Фотокамера цифровая +26,5% Шапка меховая мужская +26,0% Ткань льняная +24,8% Шкаф для одежды и белья +24,3% Очки и оправы +23,9% Тарелка +23,8% Спички +21,6% Текст взят с сайта https://rynak.by/gomell/ot-dvd-pleera-do-kovrov-kak-izmenilis-tseny-na-tovary-v-2017-godu

Самое крупное подорожание коснулось компьютерных принадлежностей. На 35% по сравнению с прошлым годом подорожали DVD-плееры, почти на 30% — флеш-карты.

Неприятным сюрпризом для молодых мам является рост цен на 28% на белье для новорожденных.

Примерно на четверть по сравнению с январем прошлого года подорожали фотокамеры, меховые шапки, льняные ткани и платяные шкафы.

Товаров, цены на которые за последний год снизились, заметно меньше.

Топ-10 подешевевших непродовольственных товаров









Лидером по снижению цен являются ковры из шерстяной и синтетической пряжи. Цены данный элемент домашнего убранства снизились более чем на четверть.

Заметно подешевели наборы мебели для ванных комнат. Здесь снижение цен составило почти 18%.

На 10% снизились цены на женские платки и шарфы.