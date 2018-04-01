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В Гомеле в апреле начнут работу ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции

  • 01 апреля 2018, 10:14
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Ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов пройдут в апреле в Гомеле.

Как сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, торговля будет организована 14-15, 21-22, 28-19 апреля на площади Восстания, 21 апреля — на площадке у Дворца культуры «Костюковка». Режим работы — с 9.00 до 15.00 с учётом погодных условий.

На ярмарках можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, хозяйственные товары, продукцию рыбхозов и фермерских хозяйств. Среди участников — ремесленники и пчеловоды области.

На время работы торговых рядов на площади Восстания будет закрыто движение:

  • С 18.00 13 апреля до 17.00 15 апреля;
  • С 18.00 20 апреля до 17.00 22 апреля;
  • С 18.00 27 апреля до 17.00 29 апреля.


Юлия Светина, Гомельские ведомости
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