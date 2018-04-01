В Гомеле в апреле начнут работу ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции

Ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов пройдут в апреле в Гомеле.

Как сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, торговля будет организована 14-15, 21-22, 28-19 апреля на площади Восстания, 21 апреля — на площадке у Дворца культуры «Костюковка». Режим работы — с 9.00 до 15.00 с учётом погодных условий.

На ярмарках можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, хозяйственные товары, продукцию рыбхозов и фермерских хозяйств. Среди участников — ремесленники и пчеловоды области.

На время работы торговых рядов на площади Восстания будет закрыто движение: