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МЧС сообщило о подтоплениях дорог и подворий в Гомельской области

  • 01 апреля 2018, 09:48
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Подъем воды в реке Припять вызвал подтопления в ряде населенных пунктов, расположенных в Петриковском и Мозырском и Житковичском районах, сообщило в субботу Гомельское ОУМЧС.

Подтоплены частные подворья как в самом Петрикове, так и в деревне Снядин. Также подтопления произошли на участке дорог в Снядине и дорогах, ведущих к паромным переправам Петриков — Велавск и Вышелов — Снядин.

«Проезд по данным дорогам возможен грузовым транспортом, а также транспортом повышенной проходимости», — уточнили в МЧС.

Спасатели также отметили, что подтопление произошло и на участке дороги Снядин — Торгошин. Там уточнили, что в Торгошине проживают два человека, один временно находится у родственников в Петрикове, а второй уехать оказался.

Паводковая ситуация наблюдается и в Мозырском районе. В деревне Лубня подтоплено шесть подворий. В Житковичском районе подтоплено несколько подворий и хозпостройки.


Sputnik.by
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Метки: ДТП и ЧП (229), Область (5284)

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