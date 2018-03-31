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На матче «Гомель» — «Слуцк» милиция жестко задержала болельщика — видео

  • 31 марта 2018, 17:18
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На футбольном матче «Гомель» — «Слуцк» милиция жестко задержала болельщика, выбежавшего на поле. Игра проходила 31 марта в Бобруйске в рамках первого тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги.

Инцидент произошел на 16 минуте игры — парень по неизвестной причине выскочил на поле. Там к нему подбежало трое правоохранителей. Нарушителя повалили на землю, грубо скрутили и увели. На видео видно, что болельщик пытался вырваться.

Матч закончился «сухой» ничьей — 0:0.


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Места: Бобруйск (213), Гомель (21956)

Метки: Спорт (3993)

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