Фоторепортаж: в Гомеле прошел фестиваль косплея FreeTime-Fest 2018

31 марта в Городском дворце культуры стартовал ежегодный мультифандомный фестиваль любителей косплея. Гомельчане FreeTime-Clan уже в четвертый раз организовывают подобное мероприятие в нашем городе.













По словам организаторов, участие в фестивале приняли около 300 участников из Гомеля и других городов Беларуси, а также из России и Украины. В качестве зрителей мероприятие посетили больше тысячи человек. Фестиваль оказался невероятно популярен среди гомельских подростков. Средний возраст всех участников и зрителей около 20 лет.













В первую очередь фестиваль организован для всех возможных фанатов комиксов, персонажей из вселенных Marvel и DC Comics, космической эпопеи «Звёздные войны», а так же героев компьютерных игр.













Площадка фестиваля разделилась на две зоны. На сцене ГЦК проходила презентация образов, а в фойе была организована ярмарка, фотовыставка и развлекательная программа. Можно было почитать комиксы, сделать фотографию на память, потанцевать и поиграть в виртуальной реальности.













Награждение пройдет по 70 номинациям. Организаторы подготовили больше ста подарков для всех участников. Судьи оценят не только схожесть образа с оригинальным героем, а также вокальные и танцевальные данные.



























































