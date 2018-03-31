Авиакомпания S7 запускает рейс Гомель — Москва

Российская авиакомпания S7 Airlines, скорее всего, запускает прямое сообщение между Гомелем и Москвой. Компания пока не объявила о новом направлении официально, однако билеты уже доступны для покупки через агрегаторы.

Судя по билетам, которые есть в продаже, самолеты S7 из Гомеля в Москву отправятся 1, 6, 8, 10, 22 и 29 июня. Из обратных рейсов из Москвы в Гомель указаны 1, 3, 6, 8 и 15 июня, а также 4 июля.





Один билет из Гомеля в Москву и обратно обойдется в 8213 российских рублей (279 белорусских рублей по текущему курсу).

Напомним, ранее рейсы «Гомель — Москва» и «Минск — Санкт-Петербург» планировала другая авиакомпания — «Победа». Российский лоукостер подал заявку на выполнение полетов из Гомеля с 16 февраля, департамент по авиации Минтранса РБ подтвердил даты. Однако из-за сложных переговоров с Национальным аэропортом «Минск» полеты до сих пор не начались.