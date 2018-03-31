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Видео: история католичества на Гомельщине

  • 31 марта 2018, 13:41
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Одной из главных религиозных конфессий в Беларуси является католичество. На территории Гомельщины традиционно было более распространено православие, но имелось также много католиков и костёлов. Но в сложном XX веке через гонения и религиозное преследование пришлось пройти всем верующим нашего региона.

Какое сопротивление оказывали католики советским властям? Как вели себя в этих сложных условиях верующие и ксендзы? Что случилось с костелами после войны и как развивается католическая община на Гомельщине в наше время?

На эти и другие вопросы отвечает отвечает историк Андрей Лебедев.


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Метки: Общество (29481)

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