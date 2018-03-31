«Я очень открытый человек и не боюсь показывать свою жизнь». Мисс Гомель-2014 о секретах блогинга, своей аудитории на youtube и возможной музыкальной карьере

Поколение Z — так называют тех, кто родился после 1995 года. Они выросли, окруженные технологиями, и вот-вот станут главными консьюмерами планеты. А еще для Gen Z слава — это нечто само собой разумеющееся, ведь благодаря расцвету соцсетей стать примером для миллионов им становится намного проще, чем даже миллениалам. У видеоблогера, модели и молодой мамы Маши Тимошенко более 622 тысяч подписчиков на YouTube. Каждое новое видео девушки набирает не менее 150 тысяч просмотров. Дарья Шаповалова пообщалась с Машей в рамках проекта #LiveInstagramShow о том, почему девушка стала видеоблогером, как изменилась ее жизнь с рождением сына, о поддержке мужа и финансовой независимости.

Привет, Машенька! Расскажи, как прошел твой день сегодня?

Я сегодня встала рано, потому что у меня были запланированы три съемки в студии — я снимала 2 видео и еще сделала пару фотографий в Instagram. Занималась контентом, в общем. (Улыбается.)

Что очень важно! Неужели я тебя смогла научить чему-то новому сегодня с утра? (Смеется.)

Да, ни разу не проводила двойные трансляции, хотя это очень классная идея.

В том-то и дело, что я приехала в Сан-Франциско, тут учусь и мне не хватает общения, потому что здесь не так много людей из мира моды, и вообще общения с родными. И я подумала, что, находясь даже здесь, я могу созваниваться со всеми в прямом эфире Instagram. Напомни, когда ты начинала свой влог, сколько тебе было лет?

Я точно не помню, но, по-моему, 18. Хотя, возможно, 18 еще не было. Это очень странная история. Я жила в Беларуси (там живут мои родители, брат и сестра), и в своем родном городе Гомеле я выиграла в конкурсе «Мисс Гомель». У меня был друг блогер, Дима Ермузевич, и все начали у меня спрашивать: «Почему у тебя друг блогер, а ты еще до сих пор не начала делать видео?» Этот вопрос задавали люди из разных сфер, и я подумала: «Может, действительно стоит начать этим заниматься?» Мне, конечно, повезло, потому что мой друг Дима очень мне помог. Ведь в более сознательном возрасте, когда ты уже не можешь упасть лицом в грязь и говорить какую-то чепуху (хотя надо сказать, что в первых моих видео было и такое), начинать без поддержки опытного в этом деле человека было бы намного сложнее. Как бы трусливо это ни звучало, но я бы, наверное, не смогла начать без него.

Но сейчас ты довольна, что прошла этот путь?

Не могу сказать, что мне повезло, но я сейчас смотрю на девочек своего возраста и зачастую вижу, что они недовольны тем, чем они занимаются, сколько времени они этому уделяют, сколько они зарабатывают. Сравнивая, конечно, я понимаю, насколько мне повезло (хотя слово «повезло» в моем случае не совсем уместно).

Скорее, ты нашла свое.

Да, но здесь есть и мой труд, конечно. Потому что, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Дорогу осилит идущий.

А что тебе больше всего нравится в твоей работе сейчас?

Я всегда говорю, что работа блогера предусматривает интересную жизнь. То есть я обязана жить интересной жизнью, я не могу себе позволить просто сидеть дома, грубо говоря, варить борщ и ходить с ребенком на улицу. (Улыбается.) Я должна узнавать новое, читать новое, должна быть трендсеттером, потому что, раз я уже за это взялась, мне нужно рассказывать людям что-то интересное, а посему я должна бежать впереди планеты всей. Но я не могу сказать, что я человек тренда.





А где ты черпаешь все те новые знания, которые ты потом передаешь своей аудитории?

В большинстве случаев из общения с друзьями, интересными людьми. То есть я не могу сказать, что засиживаюсь в журналах или с особой активностью исследую популярные Instagram-аккаунты.

Как много времени в день ты посвящаешь общению с аудиторией? Сколько часов в день ты проводишь с телефоном в руках?

Это все равно что спросить меня: «Маша, сколько часов в день ты думаешь?» (Смеется.) Это такой процесс, который уже органично влился в мою жизнь, и я не считаю, сколько времени я на него потратила. Несмотря на то что это моя работа, это моя любимая работа, это хобби, которое переросло в работу. Я могу в течение дня быть в телефоне, быть на связи с подписчиками — кому-то ответить, кому-то поставить лайк, кому-то ответить на почту. У меня нет нормированного рабочего графика.

Тебя не пугает, что через 5 лет этих людей станет, может быть, в 5-10 раз больше?

Не могу утверждать, что аудитория вырастет до таких размеров. (Смеется.) Но в любом случае я не боюсь, потому что мне это в первую очередь доставляет удовольствие — я так самовыражаюсь. Мне повезло, я смелая и редко реагирую на негатив. Я очень открытый человек и не боюсь показывать свою жизнь, рассказывать о ней, и, видимо, эта открытость и привлекает людей. Мне кто-то однажды сказал, что раньше, когда еще не было интернета, люди заглядывали в чужие окна и смотрели, как живут другие. Сегодня YouTube — такой же жилой дом с окошками, и ты можешь посмотреть в то окно, в какое тебе захотелось, не спрашивая разрешения, и никто тебя за это не осудит.

Так всегда и было — люди хотели подсматривать друг за другом, а теперь появился удобный инструмент. Скажи, когда ты начинала, ты делала ресерч, что есть на рынке? Потому что, я так понимаю, самое главное — это попасть в свою аудиторию. Или не это главное? Расскажи подробнее. Я уверена, что нас смотрит много девочек, которые мечтают о такой карьере, как у тебя.

Скажу так. Вначале видеоблогинг был для меня просто хобби — то, что мне доставляет удовольствие, — и ни с какой иной точки зрения я на это не смотрела. Ни как на способ заработка, ни как на основную работу. Более того, когда я начинала канал на YouTube, я не смотрела никого, кроме своего друга. (Смеется.) Я не была человеком YouTube’а вообще. Даже когда начала снимать, первые года два я очень медленно вливалась во всю эту тусовку и многие мои друзья надо мной смеялись: «Маш, как ты можешь снимать видео на YouTube и при этом не смотреть других блогеров?»

Блогинг может обеспечить человеку финансовую независимость и быть основной работой у нас в стране?

Да, и я тому — живой пример. Несмотря на то что мой муж работает и у нас общий семейный бюджет, я в принципе осознаю (и он тоже, кстати, это очень важно), что всякое может случиться. Но я не буду висеть ни на его шее, ни на шее родителей, потому что сама смогу обеспечить себе достаточно высокий уровень жизни.





Это здорово! И сколько лет тебе для этого понадобилось?

4 года.

Скажи, когда ты начинала, конкуренция была меньше или она была такой же?

Во-первых, я не могу говорить о конкуренции в принципе, я не считаю это правильным. О какой конкуренции идет речь? О той, где сложно выделиться? Если в таком ключе говорить, то, возможно, да, тогда она была меньше, потому что сегодня видео — всеобщий тренд. Если брать Украину, то только сейчас взрослые люди начинают задумываться о том, что на самом деле это не игрушки и видеоблогинг действительно может быть работой, причем очень даже хорошей и в плане денег, и в плане статуса. Мой муж старше меня на 13 лет. Я считаю, что мне повезло: я с 16 лет, когда познакомилась со своим мужем, всегда общалась со взрослыми людьми. Помню те взгляды и шуточки по отношению ко мне и к моему мужу Саше, когда я только начинала заниматься каналом, потому что, во-первых, я еще была ребенком, а во-вторых, это не было трендом. И вот те люди, которые тогда подшучивали надо мной (само собой, очень по-доброму), сейчас задумываются над тем, чтобы завести свой канал.





Да, о YouTube за рубежом знали уже давно. И ты молодец, что начала 4 года назад. Общаешься ли ты с другими модными инфлюэнсерами, блогерами?

Не скажу, что часто, как бы странно это ни прозвучало. Я называю себя человеком, который не умеет дружить. Потому что особо не нуждаюсь в общении типа «о, давай встретимся в такой-то день, мне тебя не хватает, мне срочно нужно с тобой поговорить». Я не такой человек. Я общаюсь очень стихийно, могу встретить человека на улице и поговорить с ним час, но не смогу запланировать с ним встречу, потому что у меня плотный график. И с блогерами я общаюсь точно так же стихийно. Мне может захотеться пообщаться с Димой, я ему напишу, мы тут же поговорим и получим удовольствие от нашего разговора, поделимся новостями и потом можем месяц не списываться. У меня со всеми такое общение — стихийное.

Это честное признание, молодец, что ты можешь вот так откровенно об этом говорить. Это очень круто. Как думаешь, твоя искренность — это одно из тех качеств, которые так привлекают твою аудиторию?

Не мне об этом судить, но, когда я делаю опросы в Instagram, я их не просто так делаю — иногда мне нужно понимать, почему люди смотрят меня, с точки зрения продвижения себя, контента. Когда я спрашиваю, очень многие отвечают, что это вдохновение или искренность, что-то эфемерное.

В какой момент ты завела свой Instagram?

Instagram у меня появился раньше, чем YouTube. Я как-то создала канал на YouTube просто так, чтобы смотреть и подписываться на кого-то, по цифрам вышло, что канал у меня вышел раньше, но по факту Instagram был первым. И в принципе, меня знали из влогов Димы — из-за того, что я его подруга и на меня подписывались, у меня была хорошая активность на то время.





Понятно, что YouTube и Instagram — совершенно разные платформы, они по-разному устроены, у них разные механизмы. Расскажи о том, как ты ведешь свой Instagram?

Совсем недавно у меня возникла дилемма: мне не нравится, что моя страница оформлена не в едином стиле, но при этом я понимаю, что зачастую страницы, которые ведутся в едином стиле и где каждая отдельная фотография подобрана по оттенку, не такие интересные и не такие яркие, нежели те, где нет единого стиля. Но я сейчас пытаюсь решить эту проблему. Мой Instagram, как мне кажется, не идеальный. Я предполагаю, что люди подписываются на меня не только из-за красивых фото, но и ради моих текстов и мыслей. (Смеется.)

А где ты черпаешь вдохновение для соцсетей? Читаешь зарубежных инфлюэнсеров?

Опять же, честно скажу, YouTube я смотрю не так часто, как раньше, потому что я стала мамой, график у меня сейчас действительно просто бешеный. Где я черпаю вдохновение? По большей части, это мои зрители. Я пытаюсь почувствовать, чего им не хватает, что они хотят, что их интересует. И также это музыка. Если ты смотрела мои влоги, то знаешь, что у меня очень много влогов о жизни смонтированы под музыку — это меня очень вдохновляет. Но, понимая, что люди хотят реальной жизни, я завела семейный канал с минимумом монтажа. YouTube я воспринимаю как площадку для вдохновения, поэтому я пытаюсь делать музыкальный и вдохновляющий контент, который поднимает настроение, но еще я даю определенную информацию по красоте и уходу за собой.





Мне очень нравится твое поколение — Generation Z, и я восхищена тем, насколько лучше вы разбираетесь в соцсетях, интернете в целом, новых технологиях. Я много общаюсь с инфлюэнсерами и блогерами, мне интересно, как они развиваются, и я вижу, что многие из них раньше снимали видео самостоятельно, на маленькую камеру, сами монтировали, а сейчас у них начала расти аудитория и они нанимают операторов-профессионалов. Как ты думаешь, чего в итоге хочет аудитория — этой дрожащей камеры, когда понятно, что видео снято самостоятельно, или «красивого телевидения»?

Мне кажется, YouTube — это «пристанище» для всевозможного контента. Кому-то нравятся супернастоящие видео, кому-то что-то более вдохновляющее и идеализированное, кто-то ищет видео информативного наполнения, кто-то развлекательного. Этим и ценен YouTube, потому что на каждый контент, на каждое видео найдется свой зритель. Я замечаю, что людям не хватает реальной жизни. При этом у меня есть оператор. У меня на канале есть красивые видео — музыкальные, «вылизанные», потому что я люблю творить, я сама от этого получаю кайф, когда делаю такие ролики. У меня есть видео совершенно простые, где я просто сижу перед камерой и говорю о том, что я комплексую по поводу формы своего носа или что у меня нет времени сходить в спортзал.

В принципе, я очень сильно пытаюсь сохранить этот баланс, потому что на самом деле я против идеальной картинки, я не хочу людям вешать лапшу о том, что кто-то живет идеально, ведь мы все люди, все ссоримся, плачем, недосыпаем, у многих синяки под глазами, и у каждого может выскочить прыщ. Именно поэтому в моих последних влогах наряду с красивыми кадрами выставлены обычные, где Саша варит макароны быстрого приготовления. Ведь почему все ушли от телевидения? Да потому, что там звезды, они недосягаемы, ты можешь просто наслаждаться этой красивой картинкой и не задумываться о том, что можешь стать таким же. А почему пошли в YouTube? Потому что все известные люди в YouTube очень приближены к тебе. Мне хочется, чтобы моя зрительница на меня смотрела и понимала, что это все реально, это все возможно, можно жить счастливо в браке, можно воспитывать детей, при этом работать и учиться.

Когда ты видишь какие-то новые соцсети, сколько тебе нужно времени, чтобы понять, что тебе нужно идти в эту социальную сеть? Потому что я представляю, сколько это стоит усилий.

Я в этом плане тугодумка. (Смеется.) Вообще не понимаю, как мне удалось набрать такое количество подписчиков, ведь все тренды я пропустила. Снимаю не вовремя вообще. Я очень консервативна в этом плане — мне легче качественно вести YouTube и Instagram, нежели распыляться и делать посты то в Facebook, то в Telegram. Я не вижу смысла переходить в Telegram и открывать еще один канал коммуникации со своим зрителем, если этот канал не дает ему дополнительной пользы. Что я ему в Telegram расскажу? О том, что у меня вышел новый ролик? Он это может и в Instagram узнать, зачем мне засорять эфир? Если у меня появится какая-то идея нового контента, тогда да, я заведу Telegram, чтобы делиться там музыкой или брендами, которые я ношу.





Хороший подход. Тем не менее ты в Snapchat есть?

Да, есть, но там я ничего не пощу. Мне просто нравятся все эти фильтры. (Смеется.)

Когда я готовилась к интервью, изучала Instagram твоего мужа, я заметила, что его популярность возрастала вместе с твоей. Как он к этому относится?

Ему нравится, по крайней мере сейчас. Когда я только начинала, он стеснялся, ему было неловко, но он уважал мое мнение, мое хобби, мое занятие, поэтому ничего не говорил, мог подшутить, но по-доброму. Мужчины ведь материалисты. Когда я заработала свой «первый миллион», он начал гордиться мной. Ему нравится, что я на уровне с ним, что я независимая, что я могу высказать собственное мнение. Я считаю это правильным, когда в семье зарабатывают оба партнера, потому что может случиться всякое — проблемы могут появиться у меня или у мужа, и это так называемый бэк-ап, который позволяет семье жить спокойно.

Так а что, миллион уже заработала?

Смотря в какой валюте!

Давай в гривне!

Думаю, еще нет, но скоро!

Я вижу, что вы часто путешествуете вместе. Он же, наверное, помогает тебе в этих поездках?

Да, он меня фотографирует, снимает, когда нужно. За это ему большое спасибо. Он только недавно начал свыкаться с ролью «Instagram-мужа». Я безумно рада. Мне изначально повезло, потому что Саша работает в маркетинге, то есть он тоже варится в этой тусовке. Он знает многих бренд-менеджеров, ищет для меня интересные проекты, мы в одной теме, и это классно.





Он помогает тебе с профессиональной точки зрения?

Да, он самый главный критик в моей жизни. Даже если я сделала самое крутое видео, шансов, что он скажет: «Да, это идеальное видео», крайне мало. Но ему понравилось мое видео с Сейшел.

Меня поражает то, что как раз skill, который должен быть практически у каждого инфлюэнсера, — это умение работать с видео и фото. Причем профессионально. Ты снимаешь на дрон — это же космос! Скажи, ты себя заставляла этому научиться или тебе искренне нравится разбираться в этом?

Я обожаю это. Я так кайфую от монтажа! Если бы не малыш, могла бы часов 6 просидеть в компьютере, у меня может болеть голова, глаза, но я кайфую от того, что у меня получается. Конечно, иногда сложно, я устаю, но все равно это не сравнится с тем кайфом, когда ты видишь feedback от зрителей. Это просто бомба.

Ты до сих пор все видео делаешь сама или кто-то помогает?

У меня есть только два видео, смонтированные не мной, потому что у меня не было доступа к материалу, и их монтировала моя помощница. За все 4 года моей карьеры только два видео.

Какой средний возраст твоей аудитории?

56-57% (это про YouTube) от 17 до 24 лет, в Instagram так же, 20% — более молодая аудитория (13-17 лет), 20% — старше 30.

Когда ты будешь взрослеть, ты бы хотела, чтобы твоя аудитория оставалась молодой или чтобы она взрослела вместе с тобой?

Хочу, чтобы росла вместе со мной, чтобы становилась умнее вместе со мной. Если моя аудитория будет оставаться на том же уровне, а я буду расти, то в этом не будет никакого смысла, им будет неинтересно следить за 40-летней женщиной. Хотя мне говорят, что молодая аудитория суперактивная и намного ценнее. Мне кажется, что не это самое важное, а важно то, что я даю им что-то полезное и получаю обратно какой-то feedback.

Ты относишься к себе как к бизнесу? Маша Тимошенко — это бизнес-проект или человек, который любит монтировать, снимать видео? Я работаю со многими дизайнерами и говорю им, что ты уже бизнес-проект, ты сама по себе уже бренд. Как ты сама себя позиционируешь?

Я отношусь к себе как к бренду, потому что я понимаю, что одно неловкое движение, лишнее или неправильно сказанное слово, одна моя ошибка может привести к фатальным последствиям. С каждым днем все чаще думаю, как говорить, что говорить, как одеваться, как вести себя. Я действительно пытаюсь быть примером. При этом я настоящая и это мое искреннее желание быть лучше. Я не хочу казаться такой, я хочу быть такой. Возможно, это желание родилось потому, что я публичный человек и я — бренд.





Насколько сильно тебя мотивирует твоя аудитория? Например, не съесть лишний раз шоколадку, потому что ты должна выглядеть красивой и молодой. Есть такое?

Есть такое, и это классно. Это как большая семья, честно говоря. Безусловно, блогинг и моя аудитория делают меня лучше, она побуждает меня становиться лучше, искать новые цели, пробовать что-то новое, быть любознательнее, интереснее. Я не могу сказать, что, если бы у меня не было такой аудитории, я бы на задворках пиво пила, но в любом случае это дополнительный стимул.

Я недавно общалась с твоей коллегой — Сашей Чистовой, и она рассказывала, что хочет летом поплавать с акулой, научиться прыгать через машину. У тебя есть какие-то crazy-цели? Чему ты хочешь научиться в этом году?

Я очень хочу научиться встать на серф. Я думаю об этом года четыре так точно. Очень расстроилась, что на Сейшелах не было волн и мы не покатались, но я уверена, что в этом году получится. Из более материальных целей я бы хотела уже построить свою квартиру и закрыть этот вопрос, чтобы чувствовать себя в материальном плане намного комфортнее. Я бы хотела отвезти куда-то бабушку с дедушкой, я их не видела уже где-то месяцев шесть. Было бы круто!





Вы часто общаетесь с семьей?

С папой и мамой каждый день разговариваем по телефону, не виделись уже четыре месяца. Хочу на выходные вместе с Сэмом поехать к ним в Беларусь.

Часто ли вы путешествуете вместе?

С малышом у нас было две поездки. В первую я ездила без мужа, со своей помощницей Настей, Сэмом и его няней в Верхолы, что под Полтавой. Вторая поездка была в Дубаи. Все прошло хорошо, малыш акклиматизировался очень быстро, а во время перелета он спал. Он у нас путешественник.

Если сын через семь лет придет и скажет: «Мама, я хочу свой YouTube-канал!» — как ты отреагируешь?

Если он так скажет, я не буду против, наоборот, помогу. Я ни в коем случае не хочу туда тащить его насильно. Я не хочу навязывать ему все это. Вот почему я не завела ему отдельную Instagram-страницу и, скорее всего, не буду. Возможно, когда он подрастет и сам этого захочет. Сейчас максимум, к чему я готова, — это открыть семейный YouTube-канал, семейный Instagram и выкладывать туда более домашний контент.

Для меня было бы интересней, если бы Сэм нашел себе более мужское дело. Я не хочу, чтобы он сидел за монтажом, ходил постоянно с камерой. Я лично от этого кайф получаю, если будет получать кайф и он, то почему бы и нет. Я не хочу, чтобы он рос с пониманием, что вся жизнь напоказ. Хочу, чтобы он выбрал это сам.





Как ты относишься к рекламе в своих социальных сетях? Как ты ее фильтруешь? Что позволяешь себе и что никогда не позволишь? Как ты считаешь, куда идет монетизация?

Я к рекламе отношусь нормально, если это бренд качественный, хороший и у него правильный посыл, который идет в ногу со временем. Я не рекламирую все подряд. Я снимала на эту тему видео, потому что почувствовала, что аудитория недовольна тем, что я рекламирую какие-то товары. Не могу сказать, что я их рекламирую, потому что любой товар, который появляется в моих соцсетях и минимально похож на рекламу, — это те продукты, которыми я так или иначе пользуюсь. Я не рекламирую крем, если я им не пользуюсь или не пользовалась, не рекламирую обувь, если я ее не ношу. Мне недавно написал один бренд: «Давайте мы дадим вам ботинки, вы сфотографируетесь в них, вернете нам обратно, и мы вам заплатим!» А я не могу так, ведь, возможно, и купят их только потому, что Маша Тимошенко их носит. Если подписчику не подойдет какой-то продукт, то для меня это будет большим уроном. Я мыслю больше стратегически, нежели тактически. Я понимаю, что мне нужна качественная аудитория, та, что доверяет мне. Поэтому нет смысла делать рекламу товаров, которые я сама не тестирую. У меня с Yves Rocher такое было. Я недавно заключила с ними контракт, что-то вроде «амбассадорства». Я очень много о них говорила до того, как бренд мне написал. И это круто, потому что я с детства пользовалась их продукцией. Я не против рекламы, если она действительно качественная, классная и если продукт стоит зрительского внимания.

Как относишься к рекламе других профилей (SFS)?

Я плохо к этому отношусь. Я рекламирую аккаунты тех ребят, с которыми общаюсь в реальной жизни и которые мне импонируют. Вот эти все сообщения SFS — ты дашь мне свою аудиторию, я тебе свою... Я не считаю, что это полезно для обоих лидеров мнений, потому что новая аудитория, пришедшая таким путем, будет некачественной. Когда тебя человек находит сам, для него это намного ценнее, и он относится к тебе доверительно, потому что выбрал тебя сам. Когда я листаю ленту и вижу, что известная взрослая девушка-блогер с изысканным вкусом выкладывает 15 историй разных девочек, притом что они даже не знакомы и у них разное позиционирование, совершенно разный вкус, — я считаю это обманом. Это некрасиво, когда ты рекомендуешь людям человека, с которым сама не общалась бы.





Как ты любишь, чтобы тебя представляли?

Совсем недавно в Instagram я поменяла запись о своей деятельности в шапке профиля. Раньше я была model, YouTube-blogger. Сейчас, я мама, model, YouTube-blogger. Я бы еще написала «жена, дочь, хороший честный человек». (Смеется.) Просто это те темы, которые наиболее актуальны в моей жизни, то, о чем я пишу, что показываю.

То есть model все-таки у тебя на первом месте?

Да, я оканчивала модельную школу. Но это не дело всей моей жизни. Чем классный для меня YouTube? Я всегда искала себя, начиная с детства. Я всегда была увлекающимся человеком и так же быстро могла забросить любое дело. Чем только я ни занималась! Помню, что из глины лепила. Это был такой ужас! Но все закончилось ровно после одной лепки. Я не могла долгое время определиться, а YouTube мне в этом помог. Modelling — это узконаправленное движение, а на YouTube ты можешь быть кем захочешь: и художником, и певцом, и поэтом.





Я помню, у тебя есть видео, где ты поешь!

Первый блин комом, как говорится. Я не знаю, почему я записала именно эту песню, почему именно такой клип. Но как для первого раза, я думаю, это неплохо, учитывая, что я потратила на съемки клипа всего 500 долларов. Это очень даже хорошо! Просто это не мой стиль. Не то чтобы мне не нравилось, просто есть куда стремиться.

А второй, третий, четвертый клипы будут?

Да, будут. Я записала новую песню, остались некие детали. В целом она уже практически готова, и все уже на более серьезном уровне. Клип будет правильный, как сказал бы мой муж.

А если музыкальная карьера пойдет вверх, ты готова ездить в туры?

Смотря как пойдет. Меня часто спрашивают: «Маша, а зачем ты поешь? Чего ты этим хочешь добиться?» Я занимаюсь этим, потому что мне нравится, я так самовыражаюсь. Мне хочется это делать — и я это делаю. Я ни в коем случае не вкладываюсь в рекламу, я не иду на каналы, на радио, потому что в этом нет смысла. Если вдруг это выстрелит, если вдруг я действительно напишу классную песню, которую будут слушать все, то почему бы и нет, почему бы и не попробовать. Если нет, то я все равно буду продолжать это делать, потому что мне это нравится в первую очередь. Это занятие для души и то, что приносит моим подписчикам удовольствие, — почему бы и нет.