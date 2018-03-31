«Чё ты сюда припёрся?!» Новые подробности скандального турнира в Гомеле

Публикуем текст Сергея Ковалева без изменений и сокращений. На детском футбольном турнире в Гомеле не утихают страсти. Вчерашняя публикация о происходящем на Gomel Cup 2018 вызвала не только бурное обсуждение в комментариях, но и спровоцировала очередной волну звонков, писем, видео и аудио материалов от тренеров и родителей, которым довелось принять участие в этом турнире.

ВЛАДИМИР КУНЦЕВИЧ РОДИТЕЛЯМ ФУТБОЛИСТОВ ДЮСШ-1 БГУФК: «Я ЗДЕСЬ ВСЕГО ЛИШЬ КОМПЬЮТЕРЫ ОБСЛУЖИВАЮ, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА — КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР».

«Наша команда ДЮСШ-1 БГУФК закончила группу тремя победами с общей разницей 10-1. Третий наш матч был последним по расписанию перед полуфинальными играми (второй игровой день), команда осталась ждать на поле, когда нас пригласят играть. При этом попадали на победителя группы А — Спартак (Орехово-Зуево, РФ). http://mychamp.ru/championships/2257/show_table (Таблицы организаторами турнира вообще не велись, только самостоятельно все вносили на своем сайте).

Каково было наше удивление, когда начался матч, только в полуфинале играл Спартак с еще одной российской командой Тосно (Тосно, РФ). Задали вопрос организаторам, на что получили ответ, что опять поменяли пары и мы играем следующую игру, только не смогли сказать с кем. При этом уже был поздний вечер. Но следующий матч начался опять без нас и главный судья матча сказал, что это полуфинал, хотя играли две команд вообще 2006 года. Срочно пошли выяснять, как так получилось, что выиграв все матчи группы, мы не попали в полуфинал? Организатор Кунцевич Владимир сделал вид, что очень удивлен и в итоге сказал, что эти команды играют вне конкурса, так как они 2006 года. Но что делать нам не смог пояснить. В итоге долгих ожиданий и споров сказали, что мы напрямую попадаем в финал и будем играть со Спартаком, который выиграл полуфинал у Тосно. На следующий день приехали на финал и тут узнаем, что уже новые условия. Нам сообщили, что Спартак уже в финале, а вот за вторую путевку будет полуфинал в формате мини-турнира из 3 команд: ДЮСШ-1 БГУФК, ДЮСШ-5 Олимп (Иваново, РФ) и опять Тосно!! Все возмущения по поводу, почему проигравшая команда в первом полуфинале Тосно опять играет, не дали результата, они так решили и все. Пришлось играть. Но матчи были по 15 минут всего и в итоге все 3 матча закончились со счетом 0-0! Судья позвонил организаторам и огласил, что будет очередной турнир между нами, но только уже по пенальти!!! На вопрос, что будет дальше, если опять будет ничья, был получен ответ, такого не будет никогда и нечего задавать глупых вопросов. В итоге все команды выиграли по одной серии и победителя не смогли определить. Вот тут прозвучала «гениальнейшая» идея — будем считать разницу забитых и пропущенных голов в сериях пенальти. Сразу же вызвало большой вопрос, как считать разницу, когда первая серия между ДЮСШ-5 Олимп и Тосно состоял из 8!! ударов с каждой стороны, а остальные серии были по 3 удара, т.е. у российских команд было произведено по 11 пенальти, а у ДЮСШ-1 БГУФК всего 6. Мы категорически были не согласны, но все доводы оказались отвергнуты. В итоге сообщили, что матча за 3 место вообще не будет, в финал выходит ДЮСШ-5 Олимп, Команда Тосно занимает сразу 3 место на турнире, а ДЮСШ-1 БГУФК занимает 4 место!!! В итоге ДЮСШ-1 БГУФК забив на турнире больше всех, пропустив только 1 мяч и не проиграв ни одной игры, заняла даже не призовое место!!! Как объяснить детям, что они не проиграв никому, по игре так же были лучше всех, но в итоге оказались даже не в призах и не получили заветных медалей???

Попытка представителей нашей команды обратиться за разъяснениями к организатору закончилась тем, что Кунцевич Владимир Григорьевич заявил им, что ничего не знает и «я здесь всего лишь компьютеры обслуживаю», после чего очень быстро скрылся в неизвестном направлении!

https://www.footbik.by/wp-content/uploads/2018/03/Gomel-Kap-2.mp4

Большие нарекания вызвало отсутствие возле поля скорой помощи. В одной из игр ребенок опасно упал на спину и сильно заболела шея. Врач через пять минут нашелся, но ничего не предприняла, сказала ничем не может помочь вызывайте сами скорую. Родители вызвали скорую помощь, которая приехала через 15 минут. В то же время пока ждали допоздна свой полуфинал (который так и не состоялся в тот день), у другого ребенка поднялась температура до 39 градусов!!! Как раз шел врач мимо, который якобы обслуживал турнир. Но с формулировкой «у меня рабочий день закончился» просто прошел мимо не оказав ребенку медицинской помощи!!! Это вообще преступная халатность в организации турнира!!! А тем временем в эти дни уже проходит очередной турнир по другим возрастам и очень надеемся, что ничего серьезного с участниками не произойдет, так как помощи точно дожидаться не от кого! Как оказалось потом, финал так же в итоге не состоялся. Команды отыграли 10 минут, после чего матч остановили, сказав, что поле надо освобождать и будет серия пенальти.

Считаем, что ИП Кунцевич Владимир Григорьевич и руководитель СДЮШОР № 8 г. Гомель, которые являлись организаторами данного турнира, не имеют права в дальнейшем проводить какие-либо турниры на территории Беларуси".

Наш звонок Александру Кузнецову, который является заместителем директора по основной деятельности в СДЮШОР-8 г. Гомеля, застал их с Владимиром Кунцевичем аккурат по дороге в Горисполком. Выйдя из кабинета Зампреда исполкома Александр Юрьевич был краток: "СДЮШОР-8 не является организатором этого турнира. То, что написано в положении не соответствует действительности. Там нет ни подписи, ни печати. Мы просто сдаем поля в аренду ИП Кунцевич и все! Остальные комментарии по данному вопросу можете прочитать в «Гомельском Вестнике».

ВИТАЛИЙ ЛЯШЕНКО: «Я ВООБЩЕ ГРАЖДАНИН КИПРА, ВЛАДИМИР КУНЦЕВИЧ — МОЕ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО, Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА ЗДЕСЬ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ».

Кстати, существует еще одно Положение о проведении турнира Gomel Cup 2018, которое мы отыскали на сайте Виталия Ляшенко. Оно до сих пор доступно на странице посвященной Gomel Cup. Интересно, что организатором турнира в нем значится, наряду с «VL-Sport» ни много, ни мало, а Ассоциация «Белорусская федерация футбола»! Зная, насколько щепетильно АБФФ относится к выбору партнеров и проведению каких-либо мероприятий под своей эгидой, с трудом верится, что у Виталия была хоть какая-то договоренность с нашей главной футбольной структурой о проведении турнира.





Скорее всего, положение, с упоминанием в нем АБФФ, было придумано для привлечения иностранных команд в Гомель. Сам Виталий Ляшенко не думает ни от кого скрываться, находится в Гомеле и открыто парирует все выпады в свой адрес.

Не отказал он в своем комментарии и нам: «Закончатся турниры в Гомеле, я подробно в спокойной обстановке расскажу как и что происходило. Просто удивительно слышать от клубов из РБ ко мне претензии. Скоро узнаете всю правду про Вас же, белорусов... Вообще, каким боком я отношусь к клубам из РБ? Я никого из них не приглашал и не имею понятия, как и где их по договоренности размещали. Я привез кучу команд из России. Естественно, по размещению и так далее у них вопросов нет, я как и обещал, но местные так организовали турнир, что мне перед ними приходится оправдываться, я-то, конечно, решу с ними вопрос, но отношение местных белорусов к делу меня просто убивает! Они знали о проведении турнира за пол года и не решили вопрос с одним полем, которое осталось из-за погодных условий. А то, что в комментариях меня поливают грязью, так я даже знаю, кто это делает — конкуренты из Польши, могу даже имена назвать. Еще раз повторяю, я не являюсь организатором турнира. Владимир Кунцевич организатор официально по РБ, я же гражданин Кипра, соответственно, он — мое доверенное лицо здесь, я не имею права здесь заниматься деятельностью».

ОРГАНИЗАТОР GOMEL CUP 2018 ТРЕНЕРУ «СПАРТЫ»: «ЧЁ ТЫ СЮДА Б... ПРИПЁРСЯ, Ё... ТВОЮ МАТЬ?!»

Футбольная школа «Спарта» обнародовала видео, на котором организатор Gomel Cup 2018 Владимир Кунцевич, попавший, прямо скажем, в непростую ситуацию, срывается и в грубой форме разговаривает с тренерами команд, пришедших к нему выяснить, кто, где, когда и с кем должен играть. Стоит упомянуть, что «Спарта» провела на турнире всего два матча!

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику. 16+.

После того как тренер вернулся с переговоров ни с чем, к организаторам пошла вся команда под руководством капитана. Ребятам пообещали дать сыграть еще один матч, но это обещание так и не было выполнено.



АНАТОЛИЙ КОМОСКА: «НАШ ТРЕНЕР, ТРУСЛИВО СБЕЖАВШИЙ ИЗ ГОМЕЛЯ И НЕ ЗАПЛАТИВШИЙ ЗА ПРОЖИВАНИЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ УВОЛЕН, А ЕГО КОМАНДА РАСПУЩЕНА»

К слову сказать, не все участники турнира вернулись из Гомеля с плохими впечатлениями. Анатолий Комоска встал на защиту организаторов: «Если говорить про турнир, то есть как отрицательные моменты, так и положительные. Мы нормально отнеслись к тому, что вместо игр на улице пришлось выступать в зале в другом формате. Вмешались погодные условия. Всякое бывает. Из-за погоды, конечно, в игровом плане получился бардак. Но это форс-мажор. Что касается проживания и питания, то категорически не согласен, что все было плохо. Мы жили в том же санатории, что и команда ФК "Минск" 2007 года рождения. Нас было 52 человека. Никто не отравился и не заболел. Да, нас попросили здесь пожить, вместо гостиницы, поскольку в это время в Гомеле проходили соревнования для людей с ограниченными возможностями. Трагедии в этом абсолютно не вижу. С нами в санатории жили бабушки и дедушки, питались там же, где и мы, ели то же, что и мы. Если бы еда была плохой, они бы первые устроили там скандал. Все было тихо и спокойно. А вот поступок нашего молодого тренера иначе как трусливым бегством назвать не могу. Я взрослый человек и могу давать оценку таким действиям. Более того, все коллеги, с которыми я обсуждал это, придерживаются такого же мнения. Собрался, никому ничего не сказал и в 5 часов утра сбежал на вокзал, не заплатив за проживание и питание. Мое мнение: этот тренер должен быть уволен, а его команда распущена. Чему он может научить детей?! Про спортивную составляющую уже молчу — занял в группе 3-е место. О чем можно говорить?!»

P.S. Только что стало известно, что команда ФК «Минск» 2010 года рождения, прибывшая в Гомель накануне, снимается с турнира и возвращается в Минск.