«Когда приходил со смены домой, включал свет и видел на полу 15 тараканов». Интервью с Павлом из Гомеля, который уехал работать в Дубай

Получить специальность учителя немецкого языка, но уехать в Минск работать в общепит. А через два года собрать вещи и улететь в один из самых богатых городов мира. Паша Ермоленко из Гомеля в интервью «Сильным новостям» о своей жизни и работе в Дубае.









— Чем ты занимался в Гомеле до отъезда?

— В Гомеле учился в Скорине на факультете иностранных языков, основной язык был немецкий, а английский второстепенный, который я не учил как следует, о чем спустя пару лет пожалел. В свои студенческие годы подрабатывал свадебным фотографом, а на последнем пятом курсе пошел работать официантом в одно из гомельских заведений, что возможно в будущем и привело меня в Дубай.

— Почему решил уехать? Как быстро собрал вещи? Долго ли оформлял документы? Сколько времени ты уже там? Кем работаешь?

— После получения диплома я уехал жить в Минск, где тоже продолжил работать в «общепите». Денег особых работа официантом не приносила. Часто родители помогали деньгами. За два года в Минске я сменил 4 заведения и работал уже менеджером. Как сейчас помню, был конец зимы, уже как пару недель не было настроения, и я был близок к депрессии. Я ощутил ком в горле и понял, что так жить дальше нельзя, я просто шел в никуда, без каких-то определенных целей. В этот же день вечером мне попался на Youtube блоггер из Дубая, который рассказывал, как живется в теплой стране. Все произошло очень быстро, на следующий день я стал собирать информацию об ОАЭ и искать возможные варианты туда переехать. Самый простой способ оказался обратиться в какую-либо компанию по трудоустройству в Эмиратах.

Уже через 10 дней я проходил свое первое собеседование с работодателем по скайпу на позицию официанта. Поскольку английский я знал очень плохо, я обманывал работодателя и разложил вокруг ноутбука листки с фразами, словами, предложения которые я подготовил заранее. Я перевел и заучил все возможные вопросы, задаваемые на собеседовании такого рода, а что не заучил, то оставил на листках и периодически подглядывал. А в целом мое собеседование было таким «Pavel, I saw in your CV that you working right now in F&B, tell me please about your experience». И тут у меня в голове пролетает «Тааак, experience — это вроде опыт» и начинаю рассказывать уже заученный текст. Так я проходил 3 этапа собеседования с руководителями разных уровней и по итогу меня приняли. Через два месяца я уже летел в самолете. Помню мысли свои: «И вот какой черт меня погнал в Дубай, я же там никого не знаю, да и говорить на английском не умею». Было страшно от того, что я понятия не имел куда толком лечу и что конкретно меня будет ждать, но именно эти мысли и чувства встряхнули меня и я понял что снова живу. И вот я тут уже почти два года.





— Как прошел период адаптации к климату, речи, менталитету? Были ли трудности?

— Я знал, что в Дубае жарко, но не мог себе представить насколько. Когда я вышел из аэропорта, в лицо ударила страшная жара, которой я никогда не знал, не смотря даже на то, что на улице было часа 3 ночи. Когда я зашел в квартиру, я начал впадать в шок и мне резко захотелось назад. Жилье, автобус на работу нам предоставлял работодатель, как и билеты в Дубай. Бонусом бесплатным с жильем шли комната отдыха, где можно было поиграть в теннис, бильярд, также маленький спортзал и тараканы. Тараканы были везде. Я не совру, если скажу что ночью, когда приходил со смены домой включал свет и видел на полу тараканов 15, и это даже особо не всматриваясь, а еще ночью можно было проснуться от того что один из этих парней бежит по твоему телу под одеялом. Я понимал, что будет сложно и готовил себя на это, поэтому как-то терпелось. Самой большой сложностью поначалу для меня был язык, месяца два было тяжело, нужно было привыкать к огромному количеству акцентов.

— Легко ли работать? Какое отношение у работодателей к приезжим работникам? По каким критериям они их отбирают? Какие условия работы и оплату предоставляют?

— Я вряд ли вспомню человека, который мне говорил как ему легко работается. Изначально я не чувствовал сложности работы в физическом плане, потому что в моральном было гораздо сложнее. Страх говорить на плохом английском, боязнь не понять и так далее, все это перекрывало физическую усталость. Сейчас иногда бывают такие смены, что я прихожу на работу в 12 утра, с 16:00 у меня перерыв до 18:00 и дальше работаю до 04:00, а в 13:00 снова выйти на работу нужно. Суммарно за 5 рабочих дней мы отрабатываем по 52 часа. Может я жил раньше в розовых очках и не замечал этого в нашей стране, но сюда большинство людей приехало зарабатывать и многие из них зарабатывают любым путем, даже своих земляков подставлять могут, чтобы выглядеть более выигрышно в глазах руководителя. Не скажу, что все тут такие, в основном это касается филиппинцев, индусов, египтян. Многие из них прилетели в Дубай, оставив в своей стране детей, мужей и жен, они готовы идти по головам, чтобы как можно больше денег отправить домой.

В Эмиратах любят на работу брать «белых», быть белым тут считается престижным. Твой цвет кожи и паспорт будет определять твою зарплату. Есть три уровня зарплат по паспорту, естественно это все неофициально, но считается что владелец паспорта из США, Канады или Евросоюза будет получать больше, нежели выходец из СНГ, но зато больше чем жители Индии, Филиппин и т.д. Примерно полгода назад я проходил собеседование в клуб «Cavalli», на которое пришло порядка 500 человек. В зал вышел охранник и начал отбирать людей, которые будут проходить первыми. Он спрашивал, из какой страны ты родом и естественно подходил только к белым.

Зарплаты тут очень разные, когда я только прилетел, в моем заведении официант получал примерно 750-800$, при этом тебе оплачивают жильё. А есть люди которым компания оплачивает трехкомнатную квартиру на одного человека и оплачивает месячные затраты в районе 20 тыс. $, плюс выплачивает не меньше з/п, но это естественно люди занимающие куда более интересные позиции нежели официант.





— Почему ты там? Ради чего? Что тебя держит?

— Больше всего меня тут радуют люди, а улыбки незнакомых людей в твой адрес бесценны. Если ты встретишься взглядом с человеком, будет это девушка или парень, он обязательно улыбнется, а возможно и скажет «привет». Я вспоминаю свой последний отпуск в Беларуси. В аэропорту зашел в туалет и не заметил, что там была уборщица, она мне недовольным тоном сказала: «Эй, ты, что не видишь, что я тут убираю, а ну-ка быстро вышел». Я про себя сказал «Ну вот я и дома.» Тут мне в магазине сложат продукты в пакет, а если их будет много, могут и домой поднять, если магазин находится в твоем доме. У нас могут только в плечи подогнать.

— Как ты питаешься? Сам себе готовишь? Или на работе? Быстро привык к их кухне?

— Поскольку это интернациональная страна тут можно встретить на каждом углу кухни различных народов, можно найти и наши заведения, где обязательно будет в наличии борщ. Когда я только приехал готовил больше сам, а сейчас уже и не помню когда у плиты становился, максимум на яичницу с беконом себя заставлял утром. Сейчас же еду заказываю на дом. Можно заказать себе за 35 дирхам, это 9,6 $ курицу гриль, а куриная грудка в магазине находящимся в центре будет стоить 27 дирхам, это 7,4 $. В этом случае курицу гриль еще и выгодней брать, так как она целая и готовая, зачастую идет с какими-либо гарнирами и соусами, с хумусом. Хумус оказался для меня приятным открытием, я бы сказал любовь с первого вкуса и таких вещей много. Есть разные доставки, от простых и до ресторанных, естественно цена будет сильно отличаться. В магазинах можно найти нашу продукцию, творог, сыр, конфеты, пряники, овсянку, гречку и т.д., но наша продукция тут очень дорогая, например 450 граммов творога 9% будет стоить 9$, но гречка имеет весьма еще приемлемые цены, 500г — 2,5 $.





— Арабская страна — как сильно мы отличаемся по образу жизни?

— Сложно говорить о культуре страны, когда в одном из городов, коренного населения живет около 10%. Из обычаев, которые нас могут удивить, это священный месяц Рамадан. В это время мусульманину запрещено, пока солнце стоит, употреблять что-либо в пищу и пить воду. Некоторые даже с большой осторожностью чистят зубы, чтобы вода не попала в пищевод. А представьте, что месяц поста обычно выпадает на одни из самых жарких месяцев в ОАЭ, а воду пить нельзя. Этот месяц также отражается на приезжих и туристах, им нельзя тоже есть и пить днем в людных местах, т.е. грубо говоря, везде кроме дома. Если вам вздумается попить воды, и кому-то это не понравится, то вам придется заплатить штраф за подобную выходку до 500$.

При рождении ребенка, открывается счет в банке с уже круглой суммой, также дается земля для постройки дома и бесплатное обучение в любой точке мира, но это только притом, что оба родителя являются местными, в обратном случае ребенок теряет все эти привилегии.

Но что меня поразило по прилету, это огромное количество проституции. В основном проституцией тут занимаются девушки из Нигерии, но также особого труда не составит найти и наших соотечественниц. Даже в спа-салоне на сеансе массажа тебе в конце расслабляющего досуга предложат дополнительное развлечение за смешную сумму.





— Много ли там работников из стран СНГ?

— Особенно в сезон на улице создается такое впечатление, что это какой-то русский городок. Очень много людей из России, Узбекистана, Украины, Казахстана, но почему-то из Беларуси я за почти два года встретил только около 7 человек.

— Деньги решают все? Это город контрастов? Или там все богатые?

— В Дубае есть как и богатые, так и бедные. Когда ты на отдыхе, ты видишь в основном одну роскошь, а за кулисы никому в голову не приходит заглянуть. Индусы работают на стройках день и ночь, возводят небоскребы. Не знаю, сколько они зарабатывают, зато знаю, сколько зарабатывают посудомойщики, именно посудомойщиКИ. Работают они как лошади за 330$ с одним выходным в месяц. Поэтому зачастую официанты и бармены отдают им какой-то процент от чаевых. А в это время на дороге может проезжать парень в позолоченном Ламборгини с леопардом внутри. Так же и с районами. Есть места, где живут эти же посудомойщики, а есть места, где живут владельцы Ламборгини.





— Чего тебе не хватает в Дубае? Снега? Картошки? Друзей? Скучаешь по кому/чему-нибудь? Собираешься ли ты возвращаться?

— Конечно же я скучаю по родителям, сестре, друзьям, без этого никак. Скучаю по снегу зимой, и по домашней маминой еде, её тут не сыщешь. А еще скучаю очень по природе. Вся природа, которая тут есть она искусственная. Какие-либо каналы, газон и деревья, все привезенное, все поддерживается людьми, в обратном случае все бы засохло и испарилось. Тут природы нет. Помню, когда последний раз был в Беларуси, попросил отца, забиравшего меня из аэропорта, остановиться в поле, а потом в лесу. Первые пару дней сильно бросались в глаза зелень деревьев и кустарников, прям даже не верилось, что все это у меня было, а на деле я просто этого не замечал.

Возвращаться домой даже в мыслях нет. Я приобрел тут бесценный жизненный опыт, я научился лучше понимать людей, я узнал то, чего не узнал бы о людях из других стран, находясь в Беларуси, и я не собираюсь на этом останавливаться.

— Немного о цифрах — средняя зарплата официанта. Сколько стоит жилье, уходит на еду, большие ли чаевые? Сколько стоит проезд в общественном транспорте, буханка хлеба, сходить к парикмахеру? Какие у тебя еще траты? Получается что-то накопить, или это сложно?

— Зарплаты официантов в Дубае очень разные. Раньше у меня з/п с чаевыми выходила в 770$, жилье и транспорт на работу мне оплачивал работодатель, из этих денег мне удавалось откладывать по 270$, с учетом того, что за интернет я платил сам, это было примерно 20$, плюс оплачивал свою сотовую связь, она тут далеко не из дешевых. Сейчас у меня уходит примерно 25$ в месяц. И я все еще работаю официантом, но уже получаю порядка 2800$, но жилье я оплачиваю себе сам. Комната у моря стоит 1230$, но я её разделяю с другом, поэтому плачу 615$. На еду и отдых в среднем у меня уходит сейчас в районе 1000$, т.е. в месяц я откладываю примерно 1100$. Затраты выросли вместе с зарплатой, но зато теперь я знаю больше крутых мест в Дубае. Остальное уходит на разные мелкие затраты, такие как транспорт, например проехать на такси километров 20 обойдется в 15$, на метро такое же расстояние обойдется в 2$ максимум. Такие же разбежки в ценовой политике есть и в парикмахерских, например ближе к окраине тебя могут постричь за 3$, качество стрижки конечно будет не очень, но ходить можно, а уже в центре стрижка обойдется от 18$.





— И самый главный вопрос — ты счастлив? Жалел ли ты о том, что уехал? Если бы можно было вернуться в прошлое, ты бы сделал точно так же? Или что-то бы изменил?

— Если бы мне выпал шанс вернуть время назад, я бы улетел гораздо раньше. Все мы прекрасно знаем, что подобного шанса отмотать время назад у нас не будет. Во всяком случае, в ближайшем будущем, поэтому я рад тому, с кем и как я провел время до Дубая.