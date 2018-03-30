Как травят воду деревенским жителям. В Гомельской области временную свалку «закатали» в землю

После настойчивых требований жителей деревни Знамя труда, что в Гомельской области, власти согласились ликвидировать свалку, отравлявшую воду в колодцах. Но способ «решения» проблемы выбран более чем сомнительный.

Временная свалка возле деревни Знамя труда появилась в 2003 году. Предполагалось, что туда будут свозить мусор из населенного пункта, но вскоре туда повезли отходы и с сельскохозяйственного предприятия «Тепличное».

С течением времени вода в колодцах стала непригодной для питья из-за превышения содержания нитратов. После ряда жалоб местные власти сообщили жителям о решении ликвидировать свалку. Однако вместо того, чтобы вывезти мусор на другой полигон, на свалку пригнали тяжелую технику и начали засыпать отходы землей. Фактически опасные отходы останутся на месте и будут дальше загрязнять воду.