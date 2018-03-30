Как травят воду деревенским жителям. В Гомельской области временную свалку «закатали» в землю
- 30 марта 2018, 17:56
- 883
- 0
Метки: Общество (29473)
Фотофакт: пока украинскую фуру доставали тягачом из кювета, российская попыталась прорваться на мост через бетонные блоки заграждения
Гомельчанин на «Ауди А4» в Добрушском районе блокировал авто ГАИ, чтобы фура с металлом смогла выехать в РФ. Возбуждено уголовное дело
В Гомеле мужчина дважды ударил женщину ножом в область сердца, чтобы забрать сумку с мелочью. Преступник задержан
На площади Якуба Коласа в Минске задержано не менее 30 человек
Решил, что это весело и вкусно. В Гомеле 7-летний ребенок «сделал несколько глотков» водки и попал в реанимацию
Самое обсуждаемое
Водитель Lexus из Гомеля, сбивший насмерть за четыре года двоих пешеходов, просит его не сажать
В Гомеле мужчина дважды ударил женщину ножом в область сердца, чтобы забрать сумку с мелочью. Преступник задержан
В центре Гомеля на пешеходном переходе автомобиль сбил 29-летнюю девушку
В Гомеле разыскивают парня, который устроил драку в троллейбусе и поднял руку на девушку
Фотофакт: детскую площадку в 19-ом микрорайоне оборудовали... курилкой
Посетителей и работников «Евроопта» по улице Хатаевича эвакуировали по тревоге — фото, видео
Фотофакт: в Добруше не приспускали флаги в знак солидарности с трагедией в Кемерово