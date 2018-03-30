10-летнюю девочку из Гомельской области вместе с сестрой насиловал житель Бобруйска. Его приговорили к 10 годам

В Бобруйске на 10 лет осудили мужчину, который изнасиловал двух падчериц-школьниц. Старшая дочь жаловалась матери на мужчину — та не поверила, но стала следить за супругом. Только после осмотра младшей дочери гинеколог подтвердила: девочку лишили невинности каким-то предметом, и либо мать заявит в милицию, либо врач сделает это сама.

После развода родителей старшая девочка осталась жить с родным отцом в Гомельской области, а младшая — с матерью и отчимом в Бобруйске. Старшая приезжала к матери лишь на каникулы.

В 2017 году старшая дочь написала матери в записке, что отчим ее изнасиловал несколько лет назад, а сейчас пристает к младшей сестре. Мать ей не особо поверила, но стала внимательнее присматривать за супругом.

Однажды ночью женщина проснулась и увидела, что его нет рядом. Вошла в комнату младшей дочери и увидела, как мужчина выбегает из нее. Позже выяснилось, что в течение года он раздевал девочку, завязывал ей глаза и трогал ее. А в какой-то момент лишил ее девственности каким-то предметом.

Старшую дочь мужчина, по материалам дела, изнасиловал в январе 2014 года, когда она гостила в Бобруйске. Мать была на работе. Тогда девочка ничего матери не рассказала. Младшая тоже молчала. Девочки боялись отчима, и им было стыдно.

Приговор суда в отношении бобруйчанина вступил в силу. Он проведет 10 лет в колонии усиленного режима. Также в пользу его старшей падчерицы взыскали моральный ущерб в размере 5 тыс. рублей, в пользу младшей — семи тысяч.