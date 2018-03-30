Фоторепортаж. Внезапная мартовская метель привела к увеличению ДТП в городе — обновлено

Небольшое потепление, которое только дало почувствовать, что март — весна, закончилось снегопадом и метелью. Ухудшившиеся погодные условия привели к массовому увеличению количества ДТП в городе.

«Сильные Новости» уже писали об аварии в районе «ЗИПа», где автомобиль «Ауди» столкнулся с рейсовым автобусом. После «поцелуя» кусок «МАЗа» остался в легковом автомобиле.





Еще одна авария произошла на трассе «Гомель-Калинковичи». Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. К счастью, обошлось без жертв.





На перекрестке улиц Кирова и Комсомольской столкнулись две легковушки, несмотря на все кольца-развязки, которые построили для удобства автомобилистов и уменьшения количества аварий.













Незадолго до этого на этом же перекрестке произошла авария с участием грузового автомобиля. Как рассказали очевидцы, за сегодня на этом кольце случилось уже три ДТП.









Похожий случай с участием двух легковых машин произошел на Советской в районе «Нового универмага» со стороны техникума. Авария стала причиной автомобильного затора, который растянулся до перекрестка с проспектом Победы.













Еще одна авария произошла на пешеходном переходе со светофором на улице Ефремова в районе дома № 4. По слова очевидцев, девушка водитель выезжала на дорогу, не убедившись, что дорога свободна.









На улице Киселева два легковых автомобиля не смогли поделить дорогу и задели друг друга бортами, а после столкновения «отскочили» по разные стороны дороги.









Еще одно ДТП случилось около 11 утра на перекрестке улиц Пролетарской и Фрунзе.











В районе обеда произошла авария с участием легковых автомобилей на перекрестке Советской и Ефремова возле ТЦ «Карусель». Напомним, что на днях этом месте уже случалось ДТП.





По всей видимости, причинами многочисленных аварий послужили не только снегопад, но и то, что многие водители уже успели «переобуть» свои автомобили в летнюю резину и сменить манеру езды.

Но не у всех ухудшившиеся погодные условия вызвали проблемы. Например, снегопад не помешал дорожным службам ремонтировать дорожное покрытие на развязке между улицами Кирова, Полесской и Рогачевской.

Серьезная авария произошла между Речицей и деревней Старокрасное. Серьезно пострадал водитель легкового авто. По сообщениям читателей паблика Речица Автопомощь, за его жизнь борются медики.





«Сильные Новости» будут следить за ситуацией на дорогах Гомеля и оперативно сообщать информацию, дополняя этот материал.