«Было дикое желание ее оторвать и забыть, как страшный сон!» Гомельчанки рассказали, как изменилась их жизнь после операции по увеличению груди

Женская грудь всегда считалась орудием соблазнения и поклонения мужчин. Манящее декольте, изящные изгибы и аппетитные формы могут свести с ума не только мужскую половину населения, но и вызвать зависть у женщин.

Все чаще девушки стремятся стать обладательницами пышного и привлекательного бюста, но так ли это необходимо? Или это просто желание покорить (разбить?) как можно больше мужских сердец? «Сильные новости» поговорили с женщинами, которые решились на маммопластику.

Сколько стоит операция, можно ли доверять гомельским хирургам и способствует ли силиконовая грудь обретению счастья — читайте в нашем материале.





Екатерина: «Муж подарил мне грудь за 3000 долларов!»

«Я всегда мечтала о красивой и пышной груди. Первый раз я делала операцию по ринопластике в Минске, будучи уже замужем. Это, скажем так, был просто мой "пунктик", а не недостаток мужского внимания и неуверенность. После родов и кормления грудью у меня вообще стал размер меньше, чем 1, уже тогда я начала узнавать про клиники и интересоваться хирургами. Но все упиралось в деньги, поскольку операция стоит около 3000 долларов. Так случилось, что я развелась, и второй муж исполнил мою мечту и подарил мне красивую грудь!

Операцию я сделала чуть больше года назад. У меня был первый размер (и то с пуш-апом), а получился третий. Я осталась очень довольна операцией и самой грудью! Должен был быть меньше размер, но доктор посчитал, что можно поставить больше. Послеоперационный период проходил немного болезненно — первую неделю все болело, я пила антибиотики, были ограничения в движении. Вторая неделя прошла немного легче. Весь реабилитационный период занял месяц, так как тридцать дней надо было носить компрессионное белье и ограниченно двигаться. За руль я села на второй неделе. Осложнений после операции не было. Я общалась с доктором онлайн, присылала ему фото и спрашивала советы. Два раза ездила к нему на перевязку и на снятие швов.

Операцию я делала в Витебске, у доктора Косинца. До этого я общалась еще с пятью хирургами, в том числе из Гомеля. Все было не то, я к этому шла осознанно на протяжении 5 лет! Когда я определилась и ждала день операции, у меня было время все взвесить. Я много читала, как проходит операция, как проходит реабилитация и изучала отзывы на разных сайтах. Окружающие не очень заметили изменения- это как моя грудь до, только в лифчике с пуш-аппом. Летом, я, конечно, ещё стеснялась одевать одежду с открытым вырезом, но внимание и взгляд других мужчин часто ловила.

Я ни капельки не жалею! Это была моя мечта! Мне все нравится, все выглядит естественно, поэтому и незаметно окружающим. Но очень важно найти своего врача, я лично не рекомендую делать в Гомеле вообще никаких операций».





Оксана: «Родителям не сказала об операции, но когда все узнали, бабушка рыдала, а мама злилась, как ведьма»

«Я ничего не знала об операции, абсолютный ноль. Все, что я знала — ХОЧУ. Я была плоская, как доска, и очень сильно комплексовала, мечтала хотя бы об единичке.

Я не боялась боли, не переживала за результат, понравится мне, не понравится. Единственное, чего я боялась — это смерти. Мне было очень страшно умереть от наркоза, так и не увидев свою идеальную грудь. Я никогда себе ничего не ломала, меня не оперировали и даже никогда в жизни не вырывали зуб.

Перерыла весь интернет в поисках информации. Нашла кучу негативных отзывов. Начиталась ужасов о докторах, у которых каждая 2-я операция неудачная. На форумах девочки писали о диких болях после операции, натыкалась на устрашающие картинки груди, которая не заживала, а гнила! Но потом я стала спрашивать девушек, которые сделали себе подобную операцию и их мнения. И ни одна не пожалела!





Выбрав по отзывам хирурга, я отправилась в Москву к Максиму Нестеренко. Итак, день Х настал. В клинику я приехала вся на нервах, я даже передала прощальное письмо своим родным через подруг в чате — настолько я боялась умереть! Кстати, о подругах! Они меня поддерживали все это время и очень мне помогали.

Потом все происходило очень быстро. Я открываю глаза уже в палате, где недавно я сидела опьяненная какими-то успокоительными перед операцией. Сразу после окончания я увидела свою мечту в реальности! Несколько секунд испытывала чувство невероятного счастья и эйфории! Я собой очень гордилась, что сумела пройти этот путь. Но потом...

Через пару часов грудь стала очень болеть и я осознала, что что-то пошло не так. У меня было ощущение, что еще чуть-чуть и она лопнет. Я даже начинала злиться, что пошла на это. Было дикое желание ее оторвать и забыть все. Она казалась лишней на моем теле, ненужной и чужой. Доктор осмотрел меня, приободрил и выписал уже на следующий день. Ничего хорошего в первые дни меня не ждало, в течение месяца я была практически парализована. Запрещено было практически все, даже волосы мыть самой. Тяжело мне пришлось тогда, потому что родителям я не сказала об операции. Бабушка моя, узнав, рыдала, а мама злилась, как ведьма. Легче стало недели через две. Сейчас я уже обо всем этом забыла, конечно, наслаждаюсь красотой на своем теле! Правда, небольшие шрамики под грудью остались, но их можно будет убрать».





Наталья: «Я решилась на операцию ради развлечения»

«У меня был с натяжкой второй размер, сейчас уверенная тройка. Я решилась на операцию ради развлечения. Не могу сказать, что у меня были сильные претензии к своему телу. Мне всегда была интересна тема пластической хирургии. И я всегда позитивно относилась к любым улучшениям тела как к тату или пирсингу. И я отнеслась к этому, как к бодимодификации.

Я обращалась в клинику пластической операции из-за проблемной складке на животе. Врач предложил убранный жир и отправить в грудь. Операция длилась больше 4 часов. У меня была круговая липосакция и увеличение груди собственным жиром. Как она прошла, я не помню, очнулась в палате в бандаже. Не могу сказать, что реабилитация была тяжелой. Грудь не болела, места уколов прошли за неделю. Синяки на животе и боках прошли через две недели. В утягивающем белье я ходила 2 месяца.

Я делала операцию в Гомельской клинике. Мой врач — Чеслав Кушелевич, ему помогал Андрей Чернов. В выборе клиники я основывалась на том, что не помню их в сводках СМИ. И рекламой этой клиники не был закидан весь город.

Мое окружение отнеслось к этому вполне позитивно. Кто-то утверждал, что это зря выкинутые деньги, что за два года я смогу убрать эту складку в спортзале, сушками, диетой и личным тренером. Но так говорили знакомые, а родные переживали лишь из-за наркоза. Но я его хорошо перенесла. Даже несмотря на то, что, когда очнулась, решила самостоятельно сходить в туалет, резко встала, пошла в уборную, а на выходе шлепнулась без сознания. Из-за этого меня оставили в клинике на ночь. Перед сном медсестра делала мне чай с сахаром, и мы мило беседовали. Впечатления от клиники у меня самые положительные. Ко мне там отнеслись очень душевно.





После операции моя жизнь не изменилась. Операции как таковые ничего не в жизни не меняют. Прежде чем идти в клинику, нужно сходить к психологу. Ведь это все внутренние комплексы и проблемы. Увеличение груди не сделает тебя лучше. Лучше тебя сделают люди, которые будут в тебя верить.Я мужчинам чужим свою грудь не показываю, а мой мужчина и старую мою грудь любил. Он до сих пор считает, что мне не нужно было ничего ни убирать, ни увеличивать. Мое тело он любит и без "примочек", но мне с увеличенной грудью стало веселее. Теперь я намного легче выбираю себе белье. На мой объем и такие размеры намного больше удобного белья.

Я бы рекомендовала окружающим делать с собой все, что они хотят. Я сторонник позитивных изменений в собственном теле. Когда-то одна женщина сказал мне, что с моими татуировками ни один мужчина меня не полюбит. Мне кажется, размер груди важен лишь для тех, кому нужна лишь "оболочка". Сейчас эти операции достаточно безопасны, пусть и недешевы. Если женщина хочет увеличить себе грудь — вперед. Единственное, что я не одобряю, когда женщины соглашаются на это не ради себя, а лишь для того, чтобы их больше любили. Когда относятся к тебе как к товару, когда думают, что с большой грудью у них больше шансов».





Анастасия: «Практически все хирурги высказывали сомнения по поводу красивого результата после операции»

«После долгих колебаний несколько лет назад я начала искать пластического хирурга, который помог бы исправить мне природный недостаток — маленькую и некрасивую по форме грудь. Много лет комплексовала, везде старалась прикрыть ее, носила бюстгальтер push-up. Я врач по профессии и несколько лет назад, пообщавшись с коллегами, сделавшими себе коррекцию груди после рождения ребенка, приняла решение тоже так поступить и навсегда распрощаться с комплексами по этому поводу. Тогда мне было сорок шесть.

На протяжении двух лет я посещала консультации пластических хирургов как в Беларуси, так и в России. Практически все врачи высказывали сомнения по поводу красивого результата (надо было не только увеличить, но и изменить форму соска и сделать подтяжку). По рекомендации одного из коллег-медиков я попала на консультацию к пластическому хирургу Косинцу В.А., который,после некоторых колебаний, предложил все же попробовать. Врач сразу вызвал у меня доверие, несмотря на молодой возраст. Надо сказать, что до этого по роду своей деятельности я видела много операционных отделений. Однако выбранная мною клиника превзошла все мои ожидания: чистые, просторные помещения, современное оборудование, очень приветливый персонал, даже такая мелочь, как белый махровый халат и одноразовые тапочки. Команда медработников (пластический хирург, анестезиологи, медицинские сестры) — профессионалы и действительно сработанная команда.

Практически все мои знакомые отговаривали меня от пластики, я сомневалась, долго тянула, но теперь совсем не жалею. Теперь я жалею только о том, что не решилась на эти преображения раньше. Косметолог и занятия в тренажерном зале — это прекрасно. Но радикально изменить внешность и исправить недостатки может только пластическая хирургия. В этом я убедилась на собственном опыте. Мужчинам я, естественно, не говорю о пластике груди, но в тренажерном зале и на улице постоянно ловлю на себе их восхищенные взгляды. Что бы ни говорили, но эта часть женского тела всегда была и будет притягательной для мужчин вне зависимости от возраста. Своим знакомым женщинам я показываю фотографию до операции и демонстрирую грудь на сегодняшний день. Все в восторге и тоже подумывают об операции. Многих останавливает только цена вопроса. Но, поверьте, лучше отказать себе в других радостях жизни (дорогой отпуск, одежда, даже автомобиль), но вернуть себе уверенность в своей женственности и привлекательности!»





Комментарий пластического хирурга, профессора, доктора медицинских наук Косинца Владимира Александровича

«Сегодня увеличение груди — одна из самых популярных и востребованных пластических операций в мире. Ежегодно миллионы женщин хирургически улучшают объём и форму молочных желёз. На это есть объективные причины.Пышные формы — неотъемлемая часть восприятия женственности и красоты. И в этой связи белоруски не являются исключением. Среди выполняемых в нашей стране пластических операций увеличение груди занимает лидирующие позиции.

Следует сказать, что в настоящее время единственным способом получить стабильный эстетический результат увеличения объёма молочных желёз является использование силиконовых имплантатов. Существуют разные способы выполнения операции. Это может быть собственно увеличение молочных желёз, что востребовано среди пациенток молодого возраста. Или сочетание увеличения с различными вариантами подтяжек, что актуально для более взрослых, рожавших пациенток, у которых также имеется опущение (птоз) молочных желёз. Важнейшие критерии успешно выполненной операции — естественность и минимальная видимость доступов.

После операции пациентки проводят в клинике сутки, затем могут уходить домой. Реабилитационный период, как правило, протекает несложно. В первые дни возможны скованность, дискомфортные ощущения, которые ликвидируются приемом обычных обезболивающих препаратов и достаточно быстро исчезают. Месяц после операции необходимо соблюдать режим ношения компрессионного белья, исключить физические нагрузки, занятия спортом. Окончательный результат можно оценить через полгода, когда грудь становиться мягкой и естественной».