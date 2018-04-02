«Балтика 0» представила пшеничное нефильтрованное пиво

В линейке безалкогольного бренда «Балтика 0» появился новый сорт — пшеничное нефильтрованное пиво. Новинка в небесно-голубой банке с изображением пшеничного колоса уже появилась на полках в магазинах по всей стране.
За последние несколько лет интерес во всем мире к безалкогольному пиву
вырос в несколько раз, и это неудивительно: активные молодые жители
больших городов стали избирательнее к еде и хотят чаще пробовать что-то
новое. Так, в соседней России уже насчитывается более 70 сортов
безалкогольного пива, а за прошлый год интерес к «нулевому» вырос
на 9,4%. Такое пиво уместно в любой ситуации и позволяет по-новому взглянуть на привычные блюда и даже стандартный обеденный перерыв.
Безалкогольная «Балтика 0 Пшеничное Нефильтрованное» — в числе
трендовых вкусов. Благодаря использованию пшеничного солода пиво
обладает мягким ароматом с пряно-цитрусовыми нотками и янтарным матовым цветом, свойственным всем нефильтрованным сортам.
Новинка изготавливается по технологии диализа, а не остановленного
брожения: алкоголь извлекается из напитка только на последней стадии
с помощью бережного удаления спирта из готового продукта. Таким образом
удается производить безалкогольное пиво, которое сохраняет вкус напитка,
содержащего алкоголь.
— В Беларуси больше половины поклонников безалкогольного пива
выбирают «Балтика 0», и мы уверены, что новый пшеничный сорт не только
расширит границы их вкусов, но и в целом поможет формированию
современного взгляда на безалкогольное пиво и возможные ситуации его
потребления, — поясняет Анна Глаз, бренд-менеджер
«Балтика 0» в Беларуси. — Новый сорт заинтересует тех, кто стремится
получать как можно больше впечатлений от жизни, особенно от еды
и напитков, и готов пробовать новое в любых ситуациях: во время отдыха
на природе с семьей, на деловом обеде с коллегами или накануне важного
дня и раннего подъема.
Новое пшеничное пиво стало вторым сортом в линейке безалкогольного
бренда «Балтика 0». Напиток уже поступил в продажу по всей Беларуси, его
легко найти на полках благодаря единому для всех «нулевок» стилю
упаковки.
Рекомендуемая цена в розничной сети по всей стране — 1,7 рубля.
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