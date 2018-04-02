«Балтика 0» представила пшеничное нефильтрованное пиво

В линейке безалкогольного бренда «Балтика 0» появился новый сорт — пшеничное нефильтрованное пиво. Новинка в небесно-голубой банке с изображением пшеничного колоса уже появилась на полках в магазинах по всей стране.

За последние несколько лет интерес во всем мире к безалкогольному пиву вырос в несколько раз, и это неудивительно: активные молодые жители больших городов стали избирательнее к еде и хотят чаще пробовать что-то новое. Так, в соседней России уже насчитывается более 70 сортов безалкогольного пива, а за прошлый год интерес к «нулевому» вырос на 9,4%. Такое пиво уместно в любой ситуации и позволяет по-новому взглянуть на привычные блюда и даже стандартный обеденный перерыв.

Безалкогольная «Балтика 0 Пшеничное Нефильтрованное» — в числе трендовых вкусов. Благодаря использованию пшеничного солода пиво обладает мягким ароматом с пряно-цитрусовыми нотками и янтарным матовым цветом, свойственным всем нефильтрованным сортам.

Новинка изготавливается по технологии диализа, а не остановленного брожения: алкоголь извлекается из напитка только на последней стадии с помощью бережного удаления спирта из готового продукта. Таким образом удается производить безалкогольное пиво, которое сохраняет вкус напитка, содержащего алкоголь.

— В Беларуси больше половины поклонников безалкогольного пива выбирают «Балтика 0», и мы уверены, что новый пшеничный сорт не только расширит границы их вкусов, но и в целом поможет формированию современного взгляда на безалкогольное пиво и возможные ситуации его потребления, — поясняет Анна Глаз, бренд-менеджер «Балтика 0» в Беларуси. — Новый сорт заинтересует тех, кто стремится получать как можно больше впечатлений от жизни, особенно от еды и напитков, и готов пробовать новое в любых ситуациях: во время отдыха на природе с семьей, на деловом обеде с коллегами или накануне важного дня и раннего подъема.

Новое пшеничное пиво стало вторым сортом в линейке безалкогольного бренда «Балтика 0». Напиток уже поступил в продажу по всей Беларуси, его легко найти на полках благодаря единому для всех «нулевок» стилю упаковки.

Рекомендуемая цена в розничной сети по всей стране — 1,7 рубля.



