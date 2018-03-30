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Фотофакт: на трассе Гомель-Калинковичи иномарка перевернулась на крышу

  • 30 марта 2018, 14:40
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Вероятнее всего причиной аварии стали сложные погодные условия.

В авто находился только водитель, он жив.



gomel.today
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Места: Гомель (21948), Калинковичи (445)

Метки: Авто (5107), ДТП и ЧП (225)

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