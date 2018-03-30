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В Гомеле впервые за 10 лет с большим сольным концертом выступит Лявон Вольский

  • 30 марта 2018, 14:00
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Лявон Вольский вместе с группой споет песни из новых альбомов, а также старые хиты N.R.M. и «Мроі».

— У апошні раз я езьдзіў у тур па Беларусі яшчэ з N.R.M. у 2008 годзе. Гэта было так даўно, што проста не верыцца, — вспоминает Лявон. — Будзем радыя бачыць усіх. Праграма ў туры будзе бескампрамісна электрычная й энэргічная.



В Гомеле концерт VOLSKI пройдет 14 апреля в Red Pub. Начало в 19:00. Билеты в предпродаже по 20 рублей доступны в кассах ГЦК и онлайн. Подробности по ссылке и телефонам +37529 148 36 12, +37529 689 10 23.



gomel.today
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