В Гомеле впервые за 10 лет с большим сольным концертом выступит Лявон Вольский
- 30 марта 2018, 14:00
- 166
- 0
Люди в материале: Лявон Вольский (32)
Места: Гомель (21948)
Метки: Афиша (1827)
Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео
Фотофакт: пока украинскую фуру доставали тягачом из кювета, российская попыталась прорваться на мост через бетонные блоки заграждения
Гомельчанин на «Ауди А4» в Добрушском районе блокировал авто ГАИ, чтобы фура с металлом смогла выехать в РФ. Возбуждено уголовное дело
В Гомеле мужчина дважды ударил женщину ножом в область сердца, чтобы забрать сумку с мелочью. Преступник задержан
На площади Якуба Коласа в Минске задержано не менее 30 человек
Самое обсуждаемое
Власти Гомеля ответили на призыв граждан не убивать бездомных собак электрическим током
Водитель Lexus из Гомеля, сбивший насмерть за четыре года двоих пешеходов, просит его не сажать
В Гомеле мужчина дважды ударил женщину ножом в область сердца, чтобы забрать сумку с мелочью. Преступник задержан
В центре Гомеля на пешеходном переходе автомобиль сбил 29-летнюю девушку
Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео
В Гомеле разыскивают парня, который устроил драку в троллейбусе и поднял руку на девушку
Фотофакт: детскую площадку в 19-ом микрорайоне оборудовали... курилкой