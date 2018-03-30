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Фотофакт: на Кирова рабочие кладут асфальт прямо в снег

  • 30 марта 2018, 13:47
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Погода не испугала работников дорожной службы.

Читатель «Сильных Новостей» поделился с нами курьезным снимком, на котором дорожные рабочие занимаются укладкой асфальтового покрытия на проезжей части на автомобильной развязке улиц Кирова, Рогачевской и Полесской прямо под снегопадом.


gomel.today
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Места: Гомель (21948)

Метки: Авто (5107), Шапито (411)

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