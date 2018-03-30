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Фотофакт: на ЗИПе, после «поцелуя» автобуса и «Ауди», кусок «МАЗа» остался в «легковушке»

  • 30 марта 2018, 12:25
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ДТП произошло около 11:40 в районе остановки ЗИП.


Как стало известно «Сильным новостям», автомобиль «Ауди» притормозил перед поворотом и получил удар сзади от автобуса. После столкновения часть «гармошки» так и осталась впечатанной в иномарку.


По сообщением очевидцев, в результате аварии пожилая пассажирка автобуса сломала руку. До «Коминтерна» образовалась пробка.


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