Фотофакт: на ЗИПе, после «поцелуя» автобуса и «Ауди», кусок «МАЗа» остался в «легковушке»

ДТП произошло около 11:40 в районе остановки ЗИП.





Как стало известно «Сильным новостям», автомобиль «Ауди» притормозил перед поворотом и получил удар сзади от автобуса. После столкновения часть «гармошки» так и осталась впечатанной в иномарку.





По сообщением очевидцев, в результате аварии пожилая пассажирка автобуса сломала руку. До «Коминтерна» образовалась пробка.