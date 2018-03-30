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Микроавтобус насмерть сбил женщину-пешехода. ГАИ разыскивает очевидцев ДТП

  • 30 марта 2018, 11:58
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6 марта в 12:00 «Фольксваген Крафтер», двигаясь задним ходом, сбил женщину-пешехода на Станкостроительном проезде.

Автомобиль двигался в направлении улицы Карповича, недалеко от дома № 29. Женщина от полученных травм скончалась, сообщает Гомельское УВД.

Если вы располагаете какой-либо информацией о происшествии, просьба сообщить её по телефонам: 68-40-84 или 68-44-44 в Дежурную часть ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Фото – ЧП. Гомель


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Места: Гомель (21948)

Метки: ЧП и ДТП (5), Авто (5107)

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