Скандал на детском футбольном Gomel Cup. Команды снимаются, уезжают и рассказывают о бардаке

О скандале стало известно сайту Футбик.by, вот что они пишут.

Вчера нам на почту поступило письмо от мамы одного из игроков ФК «Минск» 2007 года рождения, принимающих участие в международном турнире Gomel Cup 2018, который проходит в эти дни в Гомеле. Мы намеренно не стали его публиковать, зная вспыльчивый характер некоторых родителей юных футболистов и решили разобраться в проблеме, затронутой в письме, глубже. Сейчас, когда картина представляется предельно ясной, приводим дословно содержание этого письма. Орфография автора сохранена.

«Добрый вечер! Хочу поделиться впечатлениями о турнире в Гомеле "Гомель кап 2018". Пишу вам, так как больше писать некуда и нигде не могу оставить свой отзыв: везде закрыты комментарии и те, которые были написаны от разных родителей, разных команд и разных возрастов, все удалено!

Наша команда ребят ехала за деньги родителей, мы хотим знать, куда, как и что происходит на этом турнире? Первое, с чем мы столкнулись — это проживание. Была заявлена по положению (на это ссылаются «организаторы») гостиница "Турист", но наших детей завезли в какой-то санаторий, о котором нигде речи не идет. Об этом тренера поставили в известность перед самым поездом. Питание ужасное — некоторых детей тошнило. Пообщавшись с Виталием Ляшенко, который рьяно комментирует отзывы в соц.сети Вконтакте, мы услышали ответ: спрашивайте с того, кто вел вашу команду! Нашу команду вел Владимир. Он не отвечает ни на какие вопросы и бросает трубку.

Второй вопрос, который возник на этом турнире — это расписание игр. Его, просто, нет!!! Об игре сообщили вечером накануне турнира, что она будет в 9.00. Утром перед игрой за 20 минут тренер сказал, что игру перенесли на 14.00. По положению игры должны длиться 25 минут 2 тайма с перерывом 10 минут. В реальности был один тайм 30 минут.

Когда же наша команда играла вторую игру, на 6 минуте судья остановил игру и сказал, что поле надо освободить для взрослых футболистов и перейти играть в ангар. Хозяин-барин!!!

В группе 2007 года играла команда 2006 года, которая выиграла младших. Хотя организаторы заявили, что 2006 год играет вне конкурса по 2007. Но все очки им засчитывались, как ровесникам.

Нигде никакой информации о результатах и итогах игр нет. Только в группе в соц.сетях, когда родители потребуют!!! от "организаторов". Игры постоянно переносились. За три дня ребята играли 4 игры. Никакой конкретики нет, из-за этого нельзя было спланировать досуг ребят. Все дни ожидали расписания: а вдруг игра, а мы в цирк собрались.

Никакие вопросы они решать не хотят, ссылаются один на другого и бросают трубку. Не знаю,как можно организовывать международный (!!!) турнир с таким отношением к командам. Где игнорируют полностью всё и всех. И я ни я, и хата не моя!!!

С уважением, Елена»

Сегодня утром для выяснения всех обстоятельств мы связались с тренером ФК «Минск» 2007 года рождения Евгением Шпаковым. Евгений Сергеевич пояснил, что его команда снялась с турнира, поменяла билеты и уже в полном составе находится в поезде Гомель — Минск. По прибытию в столицу тренер дал развернутый комментарий по поводу случившегося:





«Первые подозрения у нас начали закрадываться накануне выезда в Гомель. Никто не давал никакой информации по турниру, расписания не было, организаторы на связь не выходили. Подумав, мало ли, у них сейчас и так хватает забот, поехали. К слову сказать, организаторов ни до турнира, ни во время, ни после я не видел и даже не знаю, как они выглядят. По прибытии в Гомель нас ожидал первый сюрприз — водитель автобуса вместо указанной в Положении гостиницы "Турист" повез команду в какой-то санаторий за город, условия проживания в котором оказались, мягко говоря, не очень. Но, подумали, всякое бывает и стали ждать, что кто-то из организаторов позвонит или приедет и введет в курс дела. Обычно перед любым турниром тренер команды получает папку с расписанием игр и маршрутами передвижением по турниру: отель — стадион — кафе и т.д. Ничего подобного нам не дали, а время начала завтрашних матчей, равно как и прибытия нашего автобуса, я узнал от одного из родителей другой минской команды.

Назавтра, прождав автобус 40 лишних минут, мы доехали до стадиона и без разминки вышли на игру, поскольку времени на нее просто не оставалось. Тут нас ждал второй сюрприз! Против нас играла команда ДЮСШ-1 БГУФК 2006 года рождения. Все дело в том, что ребята ехали играть на улице и взяли с собой бутсы. Но турнир команд 2006 года рождения перенесли в зал, и у них просто не оказалось обуви. Решено было заявить команду на турнир по 2007 году вне конкурса.







Вторая игра стала еще одним сюрпризом для нас — уже третьим по счету! Через 6 минут после начала матча, судья сказал, что командам надо перейти в ангар и продолжить игру там, потому что мы мешаем тренировке взрослой команды. Вместо 8+1 пришлось играть 4+1, потому что ангар просто не пригоден для полноценного матча! Этот матч, как впрочем и предыдущий, состоял из одного тайма и длился 30 минут, вместо 2-х таймов по 25 минут, как написано в положении.







Первый игровой день на этом закончился. Вернувшись в санаторий, связался с организатором и выяснил, что завтра автобус заедет за нами в 10.40. Утром, прождав на улице 30 минут, позвонил снова и услышал в ответ: "Хорошо, что ты набрал. Вашу игру перенесли с 11.40 на 14.00! Автобус заедет за вами позже".

Завершив групповой этап, мы долгое время не знали, какое место заняли, поскольку информации об этом нигде не было. Поскольку от итогового места в группе зависело будем ли мы еще сегодня играть или нет, пришлось около трех часов баражировать в районе стадиона и чем-то занимать детей. Через три часа мне позвонили и сказали: «Вы заняли 3-е место в группе и сегодня уже не играете». На мой вопрос, почему 3-е, последовал ответ: «Даже, если не брать в расчет ДЮСШ-1 БГУФК 2006 года, то тогда второе, а у нас дальше проходит только одна команда из группы. Мы с вами свяжемся в 20.00 и скажем, во сколько завтра у вас игра». Ни в 20.00, ни в 22.00 со мной на связь никто не вышел. Сам решил больше не звонить, видя какой бардак твориться на турнире. Сообщил о произошедшем руководству клуба и сказал, что снимаю команду с турнира. Поздно вечером поменял билеты, и утром мы уехали из Гомеля».

Услышав эту невероятную историю от Евгения Шпакова, мы решили узнать подробности пребывания на турнире в Гомеле от тренеров других команд. Для этого связались руководителем и тренером минской «Спарты» Николаем Тихевичем. Его история была короткой, но поразила еще больше:





«Я в шоке! Такого еще никогда не видел! Дошло до того, что я поехал в гомельский Горисполком писать жалобу на организаторов. Про условия проживания молчу, они на самом низком уровне. Больше всего поразило другое. Перед выездом на очередной матч нам позвонили и сказали, что он переносится на несколько часов. Приезжаем на игру к назначенному времени, а нам объявляют, что команде засчитано техническое поражение за неявку и никто ничего переигрывать не будет! Мы из пяти запланированных матчей сыграли только два. Организаторы говорят: "Вон, команд много, попросите кого-нибудь сыграть товарищеский матч". Пришлось так и сделать, катали товарняк с командой из Владимира».

Чтобы расставить все точки над i, мы связались с организаторами турнира Gomel Cup 2018.

Владимир Кунцевич: «Перезвоните мне позже, я сейчас очень занят, у нас сегодня закрытие турнира, сейчас как раз готовимся к награждению. Телефон Виталия Ляшенко дам вам позже, сейчас очень занят, не до этого».

Виталий Ляшенко: «Добрый день! Сейчас в активной стадии турниры. Давайте позже пообщаемся, физически не успеваю».

P.S. На выходных турниры в Гомеле продолжатся в других возрастных группах. Руководство ФК «Минск» приняло решение о запрете выезда своих команд в Гомель.